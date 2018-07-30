環亞機場貴賓室連續第3年榮膺Skytrax「最佳獨立機場貴賓室」殊榮

2018年07月30日 22:03 中時 陳麒全

環亞機場服務管理集團創始人兼首席執行官宋海西先生（中，手執獎項），業務拓展總監宋國笙先生（左四)與 倫敦的營運及服務團隊一同接受Skytrax 2018「全球最佳獨立機場貴賓室」殊榮。 （環亞機場服務管理集團提供）

全球最大的獨立機場貴賓室營運商環亞機場貴賓室有幸於30日在倫敦朗廷酒店舉行的Skytrax 2018「世界航空獎」頒獎典禮上再度蟬聯「全球最佳獨立機場貴賓室」大獎，由環亞位於倫敦希思羅機場2號客運大樓離境機場貴賓室，勇奪這項國際殊榮。香港、溫哥華和布里斯本國際機場的環亞機場貴賓也被全球旅客公認為世界十大最佳獨立機場貴賓室。

環亞機場服務管理集團的創始人兼首席執行官宋海西先生表示，「很榮幸我們位於倫敦希思羅機場2號客運大樓的環亞機場貴賓室獲得『全球最佳獨立機場貴賓室』榮譽，連續3年獲得這項享負盛名的國際殊榮讓我們深感自豪。由數以千萬計合資格旅客評選而出的環亞機場貴賓室彰顯貴賓室內設施及服務水平的卓越性，切實地證明了我們貴賓室的受歡迎程度。今年是慶祝環亞機場貴賓室成立20週年之際，這一個重要里程碑標誌著大家肯定了我們同事持續堅守提升客戶體驗的核心價值：卓越服務、創新和團隊合作。」

宋海西指出，「2018年是令人鼓舞的一年，因為環亞集團的品牌已經擴充到41個國際機場共160多個服務點。我想藉此機會感謝所有旅客和合作夥伴的持續支持，以及獲獎地點和世界各地環亞機場貴賓室服務團隊努力不懈的付出，為我們的賓客創造最佳的機場體驗。」

環亞貴賓室指出，在過去12個月中，環亞機場貴賓室網絡在世界各地的機場增添了更多服務據點，包括倫敦希思羅機場第5航廈、羅馬、墨爾本、雅加達、利雅得等地，中國大陸和美國的擴展計劃也在籌備當中。

環亞貴賓室在桃園機場第1及第2航廈出境層都設有服務據點，獨立於航空公司貴賓室之外，出國旅客可以就近前往休息或品嘗中、日及美式餐料理，在等待登機的時間，也可以舒適的享受美食。

(中時 )