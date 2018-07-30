不科學！宋米秦懷胎7月胸部升級2罩杯、體重只胖5公斤

2018年07月30日 21:41 中時 林淑娟

宋米秦懷孕後身材依舊纖細。（《嬰兒與母親》提供）

宋米秦懷孕後身材依舊纖細。（《嬰兒與母親》提供）

幸福孕媽咪宋米秦懷孕後，胸部至少升級2個罩杯，不僅她很滿意這個意外收穫，老公陳鎧文也發出「哇！」的驚歎聲。更令人羨慕的是，即便老公很用心餵她，但她因為天生不易胖體質，以及初期害喜、後期胎兒壓迫胃部等因素，始終吃得不多，雖然她逼自己多喝蔬果汁、多吃堅果類，並少量多餐，以吸收更多營養素，但懷孕迄7個月為止，只胖5公斤。

宋米秦接受《嬰兒與母親》專訪，透露懷孕後的身材變化，讓她感到很神奇，不僅肚子逐漸隆起，超音波上的Mii Mii從一顆小小的「子」，現在有手有腳，甚至連臉部、耳朵都長出來，令人驚呼生命的奇妙。懷孕到了中後期，Mii Mii開始有胎動，讓宋米秦又感動又奇妙，「感覺自己真的要做媽媽了，也開始學習如何照顧Baby！」胎動，讓她與寶寶的距離更拉近。

懷孕後期的宋米秦，和一般孕媽咪一樣，出現腰痛等孕期不適，而且側睡使她十分不舒服，一定要正躺才行，老公看了十分心疼，平常就會貼心幫她按摩，讓她好睡。有一回，宋米秦去上媽媽教室的課程，學到孕婦按摩可用拳頭進行按推，回去告知老公後，老公聽了很興奮，立刻掄起拳頭大笑：「好！」笑鬧間，充滿夫妻生活情趣。

老公貼心不僅如此，每天親自下廚幫她張羅晚餐，不管是西餐或台式都難不倒他。現在氣候炎熱，老公還會做清爽的日式漢堡肉給她吃，親手拍絞肉和調醬料，不只有家常的媽媽味，更細藏的愛在裡頭。老公在家時常問她想吃什麼？也常看廚藝節目、食譜，「只要講得出來，老公就做得出來，」美味的料理常讓宋米秦讚美不已，「超厲害！」

「最喜歡老公做的台式焢肉飯，但是我不太喜歡吃肥肉，所以他滷瘦肉的比例較高。」老公為她仔細挑選瘦肉，並加上白菜滷成一鍋，起鍋後滷汁也能拌飯吃，這樣台灣味的料理，卻讓韓國人宋米秦很愛這一味，「非常好吃！而且更健康入味。」

為了幫助宋米秦孕期養胎，愛女心切的韓國媽媽得知她懷孕後，每月都飛來台灣看她，並帶來韓國傳統養生食物，甚至扛來尚未修剪過、保留野生狀態的海帶，才剛採摘就空運來台，「很大片，大概可吃5年吧！」宋米秦笑說，媽媽每次來台就會煮海帶湯給她喝，有時也會在韓國熬好牛骨湯底，冰凍後再坐飛機帶過來重新煮熱，讓她養身補胎。這就是媽媽的愛，即使隔了好幾片海洋、好幾個國家，也不會消失，是全世界最好的愛。

來自韓國的宋米秦，坐月子方式不可免俗要中韓合併，雖然生產後會入住台灣月子中心，但韓國媽媽也會飛過來煮海帶湯給她喝。宋米秦提到，韓國傳統坐月子有一個特別的方式，就是讓產婦坐在一張下方有洞的椅子，地上放熱水煮藥草釋放蒸氣，透過薰蒸加速產婦惡露排出。疼愛宋米秦的媽媽，將會從韓國帶來整組裝備，讓她在台灣也能享受韓國傳統坐月子方法，屆時身上再用不透氣防水布包起來，讓蒸氣與熱氣不會散失。

她說，雖然Mii Mii還沒出生，但老公和好友李毓芬已經買了好多東西給她，寵愛Mii Mii的行為超乎想像。「老公等這麼久，又是期盼中的女兒，而他個性又比較細心，美國出差時寄了滿滿六大箱嬰兒用品回來。」宋米秦無奈又甜蜜說：「老公擺明將來會寵女兒，不可能對Mii Mii狠下心來，所以已做好『他扮白臉、我扮黑臉』的心理準備。」而身為乾媽的李毓芬，也上網偷偷買了很多Mii Mii的玩具、衣服和浴巾，並答應會陪產，一起迎接Mii Mii的出生。

被問打算生幾個孩子？宋米秦表示，先生第一胎試試，不過老公怕只有一個孩子會有點孤單，生完後看身體狀況再決定！她透露，家裡兩隻毛孩子狐狸犬Minky和法國鬥牛犬BoBo，以前愛坐在她腿上，但懷了女兒後，無法像以前一樣抱牠們，所以兩隻狗狗吃醋了，轉而較親近老公，「朋友抱新生寶寶回家後，家裡的狗狗吃醋到大便都流血了」，她擔心，Minky對小朋友比較敏感，如果Mii Mii哭或有其他反應，牠可能會吃醋，或是有被拋棄的感覺和壓力，雖然家裡養兩隻狗可能會好一點，但仍須不停地跟Minky做溝通，或是必要時再進行隔離。

(中時 )