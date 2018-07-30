醉漢輪姦懷孕山羊致死 警驗屍查明有無遭性侵

2018年07月30日 21:54 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

在印度哈裡亞納邦的Mewat區的一個村莊，印度警方鎖定了8名嫌犯，他們涉嫌強姦一隻7歲的懷孕山羊，並導致其死亡。警方表示，已經通知獸醫，「必須進行驗屍並檢查是否遭受性侵犯。」

據《印度斯坦時報》報導，警方稱這些人都是當地人，他們的「犯行」引起公憤，其中三人在Gurugram以南約73公里處的Maroda村被村民毆打，然後被趕來的山羊主人扭交警察處理。

警方說，其中一名被告在強姦了母羊的第二天，還對山羊主人挑釁，稱自己享受其中。

警方慎重其事，封鎖現場追捕這起「命案」在逃嫌犯。（圖/新浪網）

山羊的主人是27歲的卡車司機Aslup Khan，他描述了當時的情況。週三晚上，他的山羊在家附近的棚屋裡失蹤，於是Khan就和其他村民們一起到處尋找它們。「晚上11點左右，我聽到外面有一些噪音便走了出去。棚屋的大門是敞開的。我看到我的四隻山羊被偷了，僅剩了一隻。當我們四下尋找時，發現有三名醉酒男子正在強姦我的山羊。」

他表示，這三名男子告訴他們當晚還有五人涉嫌強姦山羊。警方稱這三名男子有犯罪記錄，過去曾因涉嫌偷竊摩托車和牛而被判入獄。

主人說，「我的山羊受傷了，躺在地上。它甚至無法行走。我把它帶回家並在頭部和鼻子上的傷口上塗藥。第二天它沒有吃任何東西，一直躺著，就像癱瘓了一樣。」

這隻山羊最後在當地時間26日週四下午6時左右死亡。警方方面表示，已經通知獸醫，「必須進行驗屍並檢查是否遭受性侵犯。」

畜牧獸醫Ramvir Bhardwaj博士說，這隻山羊死於腦出血。「牠已經懷孕50周了。在驗屍期間，發現它的每個氣管幾乎都有血。它的生物樣本將會送到法醫實驗室進行進一步調查。」

(中時電子報)