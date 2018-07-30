貴婦嫌髒臭還飆罵「下等人」水電工回撂一句狠話走人

2018年07月30日 22:02 中時電子報 林郁庭

職業不分貴賤，但卻還是有人不尊重每位認真工作的人！一名男網友抱怨，他與爸爸從事水電工，有一次到台中某高級住宅區安裝衛浴設備，在過程中難免會弄髒地板，卻遭到對方用「下等人」辱罵字眼嘲諷，惹怒原PO爸爸，不僅霸氣回覆貴婦，最後事件還在同業之間傳開，搞得沒人願意去她家安裝馬桶，貴婦狠遭踢鐵板。

一名男大生在論壇《Dcard》PO文感概，因為工作關係常常搞得全身又髒又臭，也常常被以異樣眼光對待，不過他們也習慣了。但一向尊重客人的原PO爸爸卻對客人發火了，原因是台中某高級住宅的女主人「自覺身份高貴」，對原PO父子倆頻頻當面擺臭臉嫌骯髒。

原PO敘述，遭到如此對待，本來他爸還要他忍著點，但是當他們拆下舊馬桶準備要搬到外面去時，不小心讓馬桶裡殘餘的水滴到地上，這名貴婦見狀後竟發飆開罵。原PO說，他爸也一直低聲下氣道歉，但直到貴婦罵到「下等人！髒！不配進來我家！一輩子撿角！」的字眼之後，終於也讓他爸受不了，回撂狠話：「既然妳覺得妳很有錢，錢是萬能，那妳家廁所自己用錢裝吧！」然後兩人便收拾工具離開。

原PO提到後續就是，因為他爸做水電20幾年了，當地的同業都有熟識，還創立LINE的群組，發生貴婦辱罵事件之後，他爸也在群組上通知其他人，提醒同業千萬別去這名女客戶家裡，以免受罪。結果，真的過了很久都沒人幫忙處理廁所，過一陣子女客戶的老公親自登門，跟原PO爸爸道歉還送禮，最後原PO爸爸才又選了一天比較空閒的時間，才去幫她們家完工。

貴婦慘遭踢鐵板的經歷，網友們看完後，多數一面倒的力挺原PO父子，譴責貴婦，「歧視什麼？水電的專業屌打一堆工作」、「髒也是他自己拉的屎尿啊」、「大快人心！奧客就是要這樣對待！」不過也有人說，「應該要拒絕到底，不然你們裝完，她可能又想說：對吧，有錢你們還是來了」、「我叔叔開水電工程行的，有錢到靠北好不好」。

(中時電子報)