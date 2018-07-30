經濟轉型 中國首現17年來半年期貿易赤字

2018年07月30日 22:07 中時電子報 盧伯華

據美國媒體報導，長年來維持大量貿易順差的中國大陸，經過積極調整經濟結構之後已出現重要轉型徵兆。在今年上半年中國經常帳項目已出現17年來首度的半年期貿易赤字，這意味著中國大陸經濟已逐漸由投資型與出口型轉化為消費型經濟。

據美國《華爾街日報》報導，將於8月6日公佈的官方數據可能會顯示，中國今年上半年的經常帳項目將落於赤字狀態，這意味著中國的進口額已超過出口額。經濟專家估計，今年上半年的赤字規模約為240億美元，而且主要出現在今年第一季度。更重要的是，這將是自中國於2001年11月加入世界貿易組織以來首次出現半年經常帳赤字。

報導說，中國進口增加主要是來自於石油、鐵礦與農產品，以及金融與軟體服務、智財權支出等項目上。

專家認為，雖然前半年出現赤字，但今年整年中國依然會出現經常帳項目盈餘，規模約1000億美元。不過這個貿易盈餘還不到中國國內生產總值(GDP)的1%，卻是1995年以來的最低的一年。

報導說，2007年中國的經常帳項目盈餘達到高峰，約為GDP的10%，此後比例不斷下滑，預計到明年經常帳盈餘會下降到GDP的0.5%。

專家認為，這是個巨大的變化，同時可以證明中國並未人為壓低人民幣、盲目擴大貿易盈餘。更能證明中國積極將經濟結構轉向消費型，而不是出口和投資型。而官方數據也顯示，今年上半年，消費貢獻了中國經濟增長的78.5%，這個數字在2005年只有36%。

(中時電子報)