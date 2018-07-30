深圳主題雙創挑戰賽 台生「反性侵」作品奪魁

2018年07月30日 22:52 旺報 陳政錄

近年兩岸雙創風氣興盛，且隨越來越多台青赴陸求學、發展，亦逐步讓他們有機會在大陸當地盛行的創業比賽中「展露頭角」。7月28日至30日於深圳舉辦，首屆以00後、高中生作為主要參賽群體的創業挑戰賽中，就由兩名來自台灣的青年，以「反性侵帶」產品設計理念，榮獲第一名。

據了解，該賽事經過兩季的網路初賽篩選，選出30名少年創業家於深圳一決高下，並首次採用「女性」和「灣區」為雙重主題，鼓勵選手們結合粵港澳大灣區城市發展，和當代職場女性的崛起，思考時代趨勢，用創意解決現實問題，例如智能bar、可供路邊休息的孕婦專用座、大眾運輸系統提醒app等。

決賽內容中，採用目前大陸最流行的48小時創業馬拉松形式，在48小時內，選手必須從零開始，找到產品構思角度，經過導師引導和評審團的「拷問」，將理念轉化為具市場化潛力的創意。評審環節中，還加入大眾評審團，兼收並蓄更多種的視角。

值得注意的是，本屆獲得第一名的的團隊小組來自台灣，由就讀廈門華僑大學大一的吳松儕和廣州86中學的吳承諺組成，他們以壓力傳感器晶片，帶出結合服裝等一系列反性侵產品，獲得評審青睞。

吳松儕指出，靈感激發是因為他們看到#MeToo運動的盛行，認為在灣區城市滿布大眾運輸系統，若人潮擁擠下也有可能引發騷擾，甚至性侵事件的風險，因此透過壓力傳感器晶片製成產品，與衣物結合，將能透過秒數和觸摸壓力值感測，在女性受到侵害騷擾時，由傳感器主動鳴叫示警，甚至是報警求救，保障女性安全。

他說，目前希望能透過與技術團隊合作，完善晶片功能，協助1.0版本產品落地，而未來也希望能與科技公司合作，推出並設計更智慧化的2.0產品。

(旺報 )