最後的亞馬遜部落民孤獨生活23年

2018年07月30日 22:43 中時電子報 江飛宇

他可能是亞馬遜雨林裡最後的穴居人，沒有人知道他的年紀、名字，也沒人知道他的語言，新發布的影片顯示，他仍然獨自一人伐木與種田。

科學警報(science alert)報導，南美的亞馬遜雨林是世界最大的雨林，原本有許多仍處在石器時代的印地安部落平靜的生活著，然而隨農場牧場逐漸朝雨林深處開墾，毫無還手之力的原住民大量被殺死。

這位無名穴居人的部落位在巴西的朗多尼亞州(Rondônia)，他的部落可能在1995年的大屠殺遭到徹底摧毀，只剩下他一人活著。

洞穴人所搭建的小屋，屋外有一些他的農作。(圖/FUNAI)

近23年來，這名男子與世隔絕地孤獨生存著，只有巴西政府的保護土著民權利、生活與風俗機構(FUNAI)長年暗中觀察他，但是不主動與他接觸。最近他們公布一段影片，這位男子在充滿響亮鳥鳴的雨林中獨自伐樹。

FUNAI的區域協調員艾塔爾．阿蓋爾(Altair Algayer)說：「這個男人可能已經50多歲，詳情我們不清楚，所幸他似乎健康還很良好。」

在過去十年中，FUNAI對進行了數十次的調查，在他出外時有觀察他建造的住房，以及他的農田，他會種玉米、木薯、木瓜和香蕉等作物，他也有造弓箭以及一些雕刻，他在住屋附近挖掘2公尺深的倉庫。

雖然FUNAI都只是暗中觀察，不過穴居人曾經與FUNAI有過至少一次的互動，

2004年，他發現了FUNAI人員，並且大聲警告，隨後中發射了一支箭，並且擊中一位FUNAI工作人員。受傷的FUNAI人員沒有大礙，但是此一事件證明，穴居人對於外界有著強烈的戒心，畢竟他經歷過大屠殺。

FUNAI發布這段影片的原因是希望國際能關注原始原住民的生存安全，亞馬遜和其他孤立部落都有生存困境，他們一直面臨暴力和致命侵犯的風險。

紀錄片導演史蒂芬．柯瑞(Stephen Corry)說：「原始部落並不是遙遠的過去，有些人仍然那樣生活著。他們是與我們同時代的人類，是人類多樣性的重要組成部分，對我們理解自己非常有幫助。但除非他們的土地能夠受到保護，否則將完全滅絕。」

雨林一直被開墾成牧場，牧場主僱傭的槍手一但與原住民相遇，結果可想而知。這些可怕的入侵實在太普遍，去年非法的金礦工人在巴西西部就屠殺一個名為Fleicheros的偏遠部落，殺了10名部落成員。

為了保護這些部落的成員，FUNAI盡其所能合法地限制進入他們的領土，希望能引起國際的關心。

(中時電子報)