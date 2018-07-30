賴清德批國民黨與蔣介石 退出聯合國埋下大錯

2018年07月30日 22:54 中時 郭建伸

行政院長賴清德接受電視節目專訪，談及是否要以「台灣」名義參加2020年東京奧運，他今在節目中表示，台灣現在的困境，是過去國民黨執政所留下，包含退出聯合國，「即便讓中國進入到聯合國裡面去，美國跟西方的世界也希望台灣能留下」。賴清德也說，「但是當初蔣介石做出漢賊不兩立，我們退出了聯合國，埋下大錯」。

主持人廖筱君詢問賴清德，2020年東京奧運以台灣名字出賽可能性高嗎？賴清德說，日本民間的力量強烈支持台灣，台灣社會也有一股力量希望正名，這些力量都值得重視，不過國際奧委會目前的態度已清楚講出來，希望能根據1981年的洛桑協定（指以中華台北為名參賽），坦言「這個還要再努力」。

廖筱君追問賴，他個人是否會參與由紀政領銜的台灣正名參與東奧公投連署？賴說，台灣現在的困境，是過去國民黨執政所留下，包含退出聯合國。賴強調，當初前總統蔣介石的漢賊不兩立政策，導致退出了聯合國，「埋下大錯」。

賴清德也提到，我國也曾經用台灣的名義參加奧運，「可是我們當時堅持要用中華台北，沒有辦法放掉過去的法統，結果也埋下了今天的困境」。賴說，他知道這些都是過去所留下來的，也清楚知道社會的想法是怎麼樣，希望大家持續努力，讓這個力量能夠充分發揮出來。

(中時 )