網友問「是否留納豆髮型」 侯友宜大笑：我才不要咧！

2018年07月30日 22:52 中時電子報 施品瑜 、 呂承哲

號稱「168」的侯友宜，當場和納豆站起來比身高。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

侯友宜、納豆舅甥感情好。（中時資料照）

侯友宜、納豆開直播。

國民黨新北市長參選人侯友宜今(30)晚與外甥藝人納豆在臉書開直播，談談對新北市政的展望，以及為何會走上參選新北市長一途的心路歷程，不過有網友問及，是否會想跟納豆一樣髮型，侯友宜大笑直說：我才不要咧！

侯友宜與納豆在自己的臉書粉絲團開直播「納舅LINE聊」中提到，對於在與歹徒攻堅，是抱持怎樣的心情？侯友宜表示，以前當警察、攻堅時不能想到家人，救人比較重要，帶隊長官不衝不行，把別人的生命當自己的生命，用自己的命去換別人的命，你在拚就會有人跟著拚。

網友提問，若當選新北市長，首要目標是什麼？侯友宜回答，交通是重大建設，必須跟台北市打好人情，雙北一起努力，大家一起長肌肉、微血管，都市要更新再造，北北基生活圈要共同幫忙。至於為何參選，侯友宜解釋，自己沒什麼政治包袱，警察訓練告訴我，要公平正義為人民付出，若有機會就要為民服務。

侯友宜也對托育、老人長照提出想法，對於毒品氾濫，侯友宜轉變態度，嚴正宣誓會掃蕩毒品，在一旁的納豆都感覺到威嚴與掃毒決心。至於住房政策，侯友宜表示會蓋青年社會住宅，並以捷運系統配合運輸，減輕年輕人的交通負擔。還有網友提問，有沒有想對同為對手的蘇貞昌老縣長說話？只見侯友宜平淡提到，蘇貞昌在選舉也是很努力打拚，早期他對台北縣很有貢獻，會祝福他，並希望他身體健康顧好。

有趣的是，有網友開玩笑要侯友宜嘗試納豆的髮型，侯友宜一聽完就激動大喊：「我才不要咧！」笑說留該髮型的話，早就被歹徒打死了，並透露自己留平頭的原因，就是考慮到和歹徒近距離搏鬥的時機。另外，號稱身高「168」的侯友宜，也被質疑真有那麼高？他笑說以四捨五入換算，可以當成「170」，舅甥倆接著站起身實測，以158公分的納豆當標準，認證侯友宜沒說謊。

不少網友也相當好奇侯友宜的感情世界，逼問他交過幾個女友？侯友宜立刻回答：「1個，我發誓」，坦言老婆就是唯一一個，還不忘虧納豆「不像你行情好」，一來一往幽默互動逗樂眾人。另外，侯友宜被問到會否對妻子撒嬌？他馬上被問倒，愣了一下直呼：「我哪有辦法」，坦言夫妻吵架是正常，但撒嬌無法解決，兩人會冷靜慢慢化解，並曝光夫妻倆平常愛看電影、散步當休閒活動 ，難得流露私下寵妻另一面。

(中時電子報)