俄出口迷你神盾艦 將配備口徑巡航導彈

2018年07月30日 23:10 中時電子報 盧伯華

俄羅斯22800「黑寡婦」級多功能導彈炮艇

據俄媒報導，俄羅斯將出口裝備「口徑」(Kalibr)巡航導彈的22800型「黑寡婦」(Karakurt)級多功能導彈炮艇。此款出口型的導彈炮艇具備高機動性與隱身技術打造船身，即將在俄國多個艦隊服役，因體型小、速度快、配備新型導彈，而有「迷你版神盾艦」外號。

衛星通訊社報導，俄羅斯副總理尤里．鮑裡索夫指出：「這些導彈炮艇十分成功，大噸位，武裝良好，最關鍵的是有『口徑』導彈，而且價格合理，體型較小，結構緊湊，速度較快。我認為對很多國家，特別是對於越南、中國、印度等太平洋地區國家，它都具備很好的出口潛力。」

他表示，22800型多功能導彈炮艇即將服役於俄羅斯海軍。「波羅的海艦隊、北方艦隊、裡海艦隊和黑海艦隊都將採用這種導彈炮艇。」

報導說，22800多功能導彈炮艇由金鋼石中央海事設計局設計，裝備成套的高精度導彈和現代火炮系統、反破壞系統和先進的無線電武器。其優勢在於高機動性、更強的適航性以及用更強隱身技術製造的船體和上層建築。

配備炮艇上的口徑巡航導彈由俄羅斯革新家設計局(OKB-8)研製，射程在220公里以上，可由水面艦艇或潛艇發射。目前有印度、越南、阿爾及利亞與中國大陸在使用。大陸並且以此為藍本，發展出鷹擊-18型反艦導彈。

(中時電子報)