美中貿易戰 賴清德：全球生產鏈會重新洗牌

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中時

對於美中貿易戰，行政院長賴清德接受電視專訪時表示，美中貿易大戰的後續發展，行政院是「戒慎但不恐懼」；他認為，中美貿易大戰，生產鏈應該會重新洗牌調整，台灣如何在一個新的生產次序裡面，或是新的產業裡面持續扮演著關鍵的角色，這是要努力的地方。

賴清德指出，中美貿易大戰不是（大陸國家主席）習近平跟（美國總統）川普兩個人的問題，也不是習近平他的政治利益跟川普家族的經濟利益的衝突。

賴說，其實是因為「中國挑戰了美國在國際上的領導地位」，特別是想要用人民幣去取代美金，做為國際的主要貨幣，這等於美國的領導地位被挑戰，所以美國必須反擊。

賴強調，台灣的因應其實還不錯，除美中貿易大戰這段時間，股市、經濟櫥窗仍然相當的穩定；至少到目前為止，「並沒有受到美中貿易大戰的影響」。

但賴清德強調，若美中貿易大戰持續發展下去的話，因為台灣在世界的生產鏈上結合得相當的緊密，大概關聯度有到百分之六十幾是會受到影響。

賴清德指出，就美中貿易大戰，政院成立專案小組密切關注，美中貿易大戰的後續發展，他們是「戒慎但不恐懼」，行政院的相關部會持續去掌握每一個產業，每一項產業受到中美貿易大戰的衝擊，他們給他予以協助。

賴清德還說，有一些台商要回到台灣來，行政院有責任成立專案小組，特別把招商辦公室投資事業處以及投審會，把它整合成一個「投資台灣事務所」就是專門要來迎接台商回國解決他設廠的各項問題。

台灣積極爭取加入CPTPP，賴清德表示，政務委員鄧振中與各部會不斷沙盤推演，就是希望說哪一天CPTPP的主辦國，邀請台灣加入時，可以不花很多時間，就可以加入。當然更重要的是產業，要持續去加強研發的力道以及產業升級，在國際的生產鍊上面，繼續扮演關鍵的地位。

(中時 )

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