榻榻米座椅、打坐墊　沒落產業文創新生

賴溪南把榻榻米材料，用來做成榻榻米小椅、按摩藺草棒和藺草掃把祈福物等，網路銷售量占８成。（鄭雅文攝）

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以往榻榻米，大都四方平整當床墊用，但榻榻米老師賴溪南和兒子賴麒名一起把榻榻米多樣化，以傳統手工縫製，製作小座椅、打坐墊、還有小型藺草掃把等。賴溪南表示，兒子藉網路行銷開拓市場，年輕人思維不同，老技藝也要創新才能生存。

40年前大家習慣睡榻榻米，冬暖夏涼具實用性，後來，上層鹽草蓆面，被塑膠布取代；雖外觀美麗，但卻易導致皮膚過敏悶熱、蓆面變形等問題，漸被彈簧床取代，榻榻米產業沒落，後壁上茄苳從兩家蓆底工廠關門、到店鋪消失，現僅剩賴家。

賴溪南表示，兒子在5年前，辭掉航空倉儲工作回來，一個外行人要拿針線多難，開始教他鋪面、衡量、縫製學習等。他說手工縫面習慣縫2回，堅固耐用，一面榻榻米保持良好至少可用超過10至20年。

賴溪南說，近年榻榻米改良，蓆面改用藺草，耐用、具香氣，布邊則採日本邊，素面典雅又耐用的特性，讓榻榻米市場突然回升，連年輕人都有不少人開始問有無收學生，比起外頭工作薪資、環境等好，競爭又少，較能發揮特色。

榻榻米除製成床墊，客製化家用品也成父子熱門商品，像小坐椅、打坐墊及用剩餘藺草編織迷你掃把、畚箕等祈福品，皆是網路熱門小物，目前產品8成由網路銷售，也有不少外國客訂購。

現在父子倆攜手並進，讓榻榻米藉由多用途設計，讓瀕臨老化的產業，再次活絡。

(中時 )

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