軍人年改訴願國防部回應了！ 于北辰卻覺得好心寒

2018年07月30日 23:37 中時電子報 呂承哲

國防部針對軍人年改訴願的回函公文。(翻攝自于北辰臉書)

國防部針對軍人年改訴願的回函公文。(翻攝自于北辰臉書)

國防部針對軍人年改訴願的回函公文。(翻攝自于北辰臉書)

軍人年改今年7月1日正式上路，數萬名退休軍人向國防部撰文訴願，退役少將于北辰在臉書上貼出一張照片，內容是國防部的回應公文，結論就是「訴願人主張於法不合」，這份11頁的答辯書，剝奪了20萬7千多人的退休俸。

于北辰以「冰冷的公文」發表文章，「殷殷期盼的駁回公文，終於在下午收到了！這份11頁的答辯書，共剝奪了20萬7千多人的退休俸…」，他指出公文是以「函」送達，正本給行政院，副本給訴願人，內容完全是將今年通過的條例在重複一次，訴願人請求屬「於法無據」！

于北辰痛批國防部，是他們協助]蔡英文搶奪了這些退休軍人的財產，他還標註螢光線的部份，怎麼不站在他們的立場解釋，「法律生效前業已終結的事實…」是謂禁止法律溯及既往原則！他們早在今年6月21日前就開始領退休俸了，怎麼不套用啊？

于北辰心寒表示，這份「冰冷的公文」，難怪招募情形也是如此冰冷，看來以後的營區開放或是招募活動，退伍軍人是不能再缺席了，要讓現役軍人及眷屬明白，未來政府也會「冰冷」地告訴你「訴願，無效！」

(中時電子報)