墾丁、逢甲、碧砂漁港凋零代表什麼？網曝3大關鍵

2018年07月31日 00:02 中時電子報 莊楚雯

台中逢甲夜市近年開始衰敗潮，甚至店租大降價3萬還是乏人問津，恐有泡沫化危機，一名網友想起之前的墾丁大街、碧砂漁港，原本知名又人潮多的觀光地都開始沒落，遊客越來越少，究竟是代表什麼？「難道是台灣觀光業沒救了，還是政府不救？」

這名網友在《批踢踢實業坊》發文，說墾丁大街夜市，價錢貴到靠北；碧砂漁港，專宰潘仔(有錢人)；逢甲商圈則是日漸蕭條，人潮一年比一年少，究竟這些商圈的凋零，代表著什麼？對此，網友們分析，有3大原因：時代進步，大家都上乾淨的餐廳吃飯，「附近有百貨公司，有冷氣、美食街，逢甲又不是好吃到非得去不可」、「其實大家寧願去青海路逛家樂福」、「逢甲環境品質本來就進步不大了」、「以前真的是『夜市』現在？寧可去旁邊小路邊攤吃」。

第二個原因，則是台灣人被騙太多次，已經不盤了！「都想高價撈一波，人當然只會去一次，不做回頭客的生意」、「樣才是在救觀光吧，避免外國遊客被坑殺」、「摃盤子活該」、「逢甲六日還是很多人，坑這兩天就飽了」。

第三個是流行存錢出國玩，比較潮，「好沖繩不去嗎」、「代表有錢人變多了，浪費時間去這些地方，還不如出國」、「最爛的是滿街娃娃機，破壞視覺和退化景觀」、「出國也不是最近的事，國外早就看更多」。

(中時電子報)