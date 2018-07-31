狂加班還得隨時待命 他嘆：台灣高薪工作都這麼畸形？

2018年07月31日 00:02 中時電子報 林郁庭

很多人羨慕收入優渥的高薪工作，但有網友整理出台灣的高薪風光的背後，是必須長期承受高壓力和超時工作的辛酸，大嘆「這是台灣的特殊現象嗎？都這麼畸形？」

網友在「mobile01」論壇上舉出周遭親友的高薪工作內容，疑惑「為什麼很多高薪工作，不是特別危險、就是要狂加班、壓力特大，或是工作沒完沒了，這是台灣的特殊現象嗎？」他指出朋友A是電焊師傅，月薪8至10萬，但會常常吸入電焊廢氣；朋友B是科技廠的主管，月薪破10萬，不過每天上班12-14個小時。

朋友D月薪逾7萬，但是不論何時主管、客戶有事情隨時on call，半夜也不例外。朋友E月薪超過10萬，原PO不記得他的職業內容，但知道一旦出事，處理不好就會坐牢。朋友F從事高空作業，薪水不錯，不過危險性高；朋友G則是警察，上班時間奇特，休假又不固定；若碰到毒販、酒駕、通緝犯等罪犯，稍有不測就會出事。

發問一出，吸引許多網友參與討論，紛紛認為「台灣的高薪就是命來換的」、「很多高薪其實都是在補未來的醫療費罷了」、「現在即便是低薪，工作也不見得輕鬆到哪去」、「只要一句話責任制~你就得做，還沒辦法報加班費~慘」、還有人說，「你的樣本數也太少」、「不是台灣高薪的工作畸形，而是你根本沒做好挑戰高薪的心理準備」、「打臉樓主，台灣有年薪250萬的工讀生...你怎麼不列出來XD」、「去辦張綠色黨證吧，沒多久你也是高薪一族...而且還不需要多好技能」。

(中時電子報)