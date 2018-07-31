國小4年級作文程度嚇死人 網：是指嗑藥純度吧？

國小4年級作文程度嚇死人 網：是指嗑藥純度吧？(翻攝自 爆廢公社)

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中時電子報

國小作文培養出咬文嚼字的學生？一名網友在《爆廢公社》PO出一張補習班的廣告，上面寫著國小四年級的作文，分別用1、2標示不同程度，讓網友們驚訝，這作文真的好嗎？對此，漫畫家韋宗成笑說「老師：草原看到五顏六色是嗑了什麼，趕快抓去驗尿（拖走！」

以「草原」為題的作文，第一則寫著「我爸爸帶我去看綠色的草原，看到很多隻牛、很多隻羊一直跑，後來我們去吃烤羊肉，很好吃」，第二則寫道，「三五成群的牛羊，在廣闊的草原上，天蒼蒼，野茫茫，放眼望去盡是我嚮往的草原！香噴噴的烤羊肉，牧羊人騎在馬背上的英姿，五顏六色的天與地，人世間的美好，…..」。讓人嚇死，「這孩子是嗑了什麼，怎麼看的到「五顏六色」的草原? 」

對此，網友們認為，第一則太過白話，第二則太噁爛，「說不定人家有絕對色準XD」、「遼闊的草原；野茫茫；放眼望去，盡是我所嚮往的草原，一句話拆成三句重複講，阿是很重要膩？辭溢乎情，攏喜北七」、「這作文程度，應該是指嗑藥的程度吧？」、「這孩子嚮往的是遍地都是烤羊肉的草原」、「想吃羊排不要這麼多敘述拉XDDD....這羊排很純!!」、「五顏六色是哪招？他嗑了什麼羊肉都給我來點～」。

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