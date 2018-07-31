兩句話道盡馬英九、蔡英文執政差別 網喊：水喔！

2018年07月31日 00:51 中時電子報 黃麗蓉

蔡英文總統近日砲火猛攻馬政府、國民黨，「靠北民進黨」臉書粉絲頁用兩句話道盡前後朝執政差別：「馬英九執政讓大家賺錢，大家還一直罵。蔡英文執政讓大家賠錢，還一直罵大家。」網友對此不禁喊：水喔！

前總統馬英九批「國家方向走偏了」，蔡英文總統29日回擊說，以前執政的人批評現在民進黨執政的兩岸關係不好、經濟不好，「我第一次聽到時，還以為他要反省自己」。小英7月時也在民進黨全代會上批評國民黨「當年製造問題的人不僅不反省，現在還反過來說要教訓改革的人」，國民黨發言人洪孟楷則回擊，到底是誰曾說謙卑，結果卻是怪天怪地怪在野，就是沒有一絲一毫的反省？

那前後朝執政時期的經濟到底誰好？台灣競爭力論壇30日公布最新民調，針對施政各項指標與國民黨執政時期比較，在經濟方面有近5成（48.8％）、在食安方面約半數（49.6％）、社會治安方面有34.4%、讓我們的國家變得更好的努力方面超過4成（40.4％）的民眾，認為民進黨都比國民黨退步。

粉專PO出馬、蔡執政的不同，「馬英九執政讓大家賺錢，大家還一直罵。蔡英文執政讓大家賠錢，還一直罵大家。」網友紛紛說：「形容的太貼切了！」、「太有才了！」、「還真的是這樣....台灣真是鬼島。」、「現在的台灣觀光客，越來越少了。」、「結論是，蔡英文只會罵人，其他什麼都不會。」、「真的好笑。」、「鄉愿的台灣人選出來的總統。」

(中時電子報)