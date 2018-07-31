談正名 賴揆：蔣介石退聯埋大錯 網批：完全執政 死人負責

行政院長賴清德(資料照)

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中時電子報

中國大陸施壓東亞奧會，以台灣民間發起2020東京奧運台灣正名公投連署行動為由，取消台中市主辦東亞青年運動會。行政院長賴清德昨(30日)晚接受電視專訪時，針對東奧以台灣名稱出賽的可能性有多高表示，還要再努力。他並指出，當年蔣介石做出「漢賊不兩立」、退出聯合國，埋下大錯。

針對主持人詢問，是否會參與正名連署？賴說，其實台灣今天的困境，是過去國民黨執政所留下來的，包括退出聯合國；即便讓中國進入到聯合國，美國跟西方的世界，也希望台灣能夠留下來，但當初蔣介石做出漢賊不兩立，「我們退出了聯合國，埋下了大錯」。賴也說，我們曾經用台灣的名義參加奧運，可是當時堅持要用中華台北、沒有辦法放掉過去的法統，結果也埋下了今天的困境。因此，這些都是過去所留下來的。

網友批評，「完全執政、死人負責，嘴五十年前的東西有比較高尚？」、「幹話王當不好，推死人，很87，2018年繼續戰蔣介石就對了」；「要不要怪八年抗戰，再往上怪清朝？」；也有網友說，「當時明明是被趕出聯合國的，賴清德亂講，混淆視聽，給老蔣戴罪帽!」；網友說，「當年退出聯合國是錯誤的決定，但今年想拿國際比賽及出賽權利當墊背正名台灣，這就是愚民策略」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

兩句話道盡馬英九、蔡英文執政差…

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