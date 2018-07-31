7月31日三大報頭版要聞

2018年07月31日 07:19 中時電子報 綜合報導

@中國時報

行政院準公共化托育政策明天（8月1日）正式上路，但相關配套不足，亂象叢生，許多縣市簽署加入準公托的保母只有個位數，無法因應家長需求，家人自帶小孩獲得的補貼更大減3000-3500元，此外，保母收費設定上限，無法針對托育幼兒提供餐食、冷氣或輔助教材等個別需求的軟硬體服務，家長、私立幼稚園更是無所適從，痛批政府擾民。

國民黨雙北市長參選人丁守中、侯友宜30日在中國時報大樓首度合體！兩人定調2018年選戰合作主軸鎖定「反深澳燃煤電廠」、「增加雙北捷運建設經費」等兩大議題，侯友宜更叫陣蔡英文總統，輔選列車開到新北時，務請表達立場，給市民一個交代；丁守中則稱，兩人已結盟為「頂好（丁侯）連線」，一同作戰。

再爆共諜案。在廣州的大陸暨南大學台灣校友會祕書長傅文齊、執行長李宛平，涉嫌長期受廣東省人民政府第四辦公室吳姓科長指示，在台招攬軍官、立委、助理赴第三國見面，企圖發展組織，並違法幫暨大招收台生。台北地檢署昨依違反國家安全法之發展組織未遂罪、兩岸人民關係條例起訴傅、李。

美國國務卿蓬佩奧30日在美國商會印太商業論壇致詞，細數印度、泰國、越南等多個國家與美國的友好關係，他也提到台灣，表示台灣在戰後經濟與民主持續發展，讓台灣成為高科技產業發展的引擎。

@旺報

東亞青運主辦權遭取消後，我出席APEC高峰會也將生變，在傳出親民黨主席宋楚瑜無意願再出席APEC、府方也遲不表態下，大陸涉台人士透露，大陸正對此進行預判，如果宋楚瑜不再代表台灣出使APEC，代表民進黨政府極可能派出綠營政治人物，如同正名公投一樣，向大陸示威，則大陸絕不會同意讓台灣與會。

繼出手主導取消2019台中東亞青年運動會之後，大陸再度出手，這次目標瞄準年底將在台北舉辦的亞洲U19（19歲以下）橄欖球錦標賽，大陸代表在哈薩克亞洲橄欖球協會臨時會議中，要求我國讓出主辦權。甚至連已取得承辦權的2019～2021連續三屆的U18亞洲橄欖球錦標賽，大陸也強行要求讓出，並且主張由大陸連辦5年。不過因時間過於緊迫，大陸代表的要求並未獲得多數同意。

隨著大陸居民所得提高，對出外旅遊的需求也日益高漲，同時也創造出龐大的消費市場，並成為拉動大陸下半年經濟成長的重要引擎。根據最新一項調查顯示，大陸已成為全球最大避暑旅遊市場，估計潛在消費人口達3億人，整個市場規模不下於3000億元（人民幣，下同），折合新台幣約1.2兆元。其中銀髮族和親子遊成為了避暑旅遊的生力軍。

前陣子俄羅斯世界盃打得火熱，帶動大陸啤酒也賣得「火熱」。今年，大陸啤酒罕見地漲價了，由於四年一度的世界盃開打，再加上線上購買啤酒日益普及，使得今年啤酒銷量增加。像是百威啤酒500毫升裝價格由每瓶57元漲到85元（人民幣，下同），漲幅近50%，哈爾濱啤酒、雪花啤酒、青島啤酒也都漲價，青島啤酒更在一年內漲價2次。

@工商時報

台積電7奈米製程領先同業進入量產，近期再傳接單捷報。處理器大廠美商超微（AMD）繼日前說明今年下半年將投片的7奈米Vega繪圖晶片將交由台積電代工外，超微執行長蘇姿丰（Lisa Su）在上周法人說明會電話會議中，再度證實已與台積電合作試產出第一顆7奈米Rome伺服器處理器樣品。

延宕數月、外傳「卡關」的頂新集團與日商伊藤忠商事的台北101股權交易案，昨（30）日傍晚順利完成交割！頂新以6.65億美元（約202億台幣），將台北金融大樓公司（台北101）37.17％股權售予伊藤忠；與此同時，頂新也以4.4億美元（約134億台幣）買回伊藤忠持有之頂新（開曼）控股17.83％股權。

經濟部昨（30）日邀各部會研商《公司法》洗錢防制資訊平台建置辦法，會中達成二項共識，未來將委託集保中心建置申報資料平台，近70萬家非公開發行公司必須每年定期以電子方式申報10％大股東、董監事及經理人等資料。除國營事業外，1,600多家上市櫃企業擬列免申報對象，金管會盼擴大至公開發行公司，草案預計8月底出爐。

公司債定價再現大驚奇。市場缺券、搶券效應持續，最新定價的南亞無擔保公司債（信評AA-）5、7、10年券票面利率各為0.83％、0.91％、1.07％，低於同年期台電公司債（信評AAA）各1、3、2個基本點（1個基本點是0.01個百分點），顯示資金充裕下，市場對新券需求強勁，接下來公司債發行利率仍有低點可期。

(中時電子報)