台北》為何要推派姚文智 綠營議員給答案

眼看台北市長柯文哲將成為全台最大尾，終於有綠營議員說出當初柯文哲和民進黨分裂真相是「不讓柯P挑戰2020」。(王英豪攝)

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中時電子報
/整理報導

年底台北市長選舉，台北市長柯文哲和民進黨徹底分裂，民進黨自提姚文智參選，但姚文智的民調始終吊車尾，甚至有議員助理譏諷是「殘廢母雞」。眼看柯P將成為全台最大尾，終於有綠營議員說出當初柯文哲和民進黨分裂真相是「不讓柯P挑戰2020」。

民進黨新北市議員李坤城於政論節目《年代向錢看》中表示，「當初柯P和民進黨分裂，民進黨內一定做過沙盤推演，如果在台北自提候選人的話，至少要守住二到三成的基本盤，如果能守住基本盤的話，誰贏，丁守中贏，但是沒有關係，柯文哲輸掉，柯文哲輸掉就沒有能量再挑戰2020，所以民進黨看的不只是2018，還要看2020」。

此話一出，網友嘩然，紛紛在批踢踢譏諷「笑死人了，沙盤推演最重要的不是讓國民黨上，而是為了要讓柯P下台，最大的原因就是不讓柯P挑戰2020，原本柯P是沒有要選2020，被你們民進黨搞到要選2020了」、「民進黨滿腦子選舉，史上最大執政，搞成這種樣子」、「深綠丁粉真的存在啊」、「不為人民設想，朝朝暮暮為權位鬥爭，果真藍綠不倒，台灣不飽」、「聽基層的聲音一定要自己推人 結果至今根本沒基層」，更有網友感嘆「民進黨的黨格跟黨魂只存在在野黨時期」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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