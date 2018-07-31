怪颱雲雀逆時迴轉連3變 吳德榮：預報員的夢魘

2018年07月31日 08:12 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

雲雀颱風昨日2次登陸日本，目前仍滯留鹿兒島海面上，持續對日本造成威脅，堪稱日本史上最特立獨行的怪颱，雲雀如此詭異難以捉摸，雖未對台灣產生影響，但也引起台灣氣象界關注。氣象專家吳德榮說，雲雀颱風3階段變化，呈現「大問號」逆時迴轉的走法，誤判機率高，堪稱是「預報員的夢魘」。

雲雀颱風路徑詭異，昨(30)日先後登陸日本的本州和九州，創下日本氣象廳1951年以來統計記錄，今日仍滯留在屋久島以西的海面上，持續影響九州及四國。

吳德榮在《三立準氣象·老大洩天機》指出，從中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，雲雀路徑大致有3階段的變化，值得留意。

(1)開始時因在季風低壓環流的不同位置，受到不同的導引；另外，太平洋高壓也有導引的貢獻，呈現似「大問號」逆時迴轉，且時速最快時超過40公里。

(2)在日本九州南方海面，雲雀受到季風低壓(monsoon gyre)西側的導引，並逐漸與季風低壓整合，路徑將呈現減速、逆時針打轉。

(3)之後將再受太平洋高壓導引轉向偏西，但因結構仍不對稱，以致呈「擺線運動」撲向華中。

吳德榮說，由於雲雀颱風的結構與其導引氣流的變化，比一般情況複雜許多，其路徑的預報誤差，會比平均值大許多，稱為「預報員的夢魘」也不為過。

(中時電子報)