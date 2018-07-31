致力研究有機農業 屏科大教授王鐘和獲十大傑出農業專家

2018年07月31日 08:43 中時 潘建志

屏科大農園生產系主任王鐘和獲選第42屆全國十大傑出農業專家，他被譽為「有機農業教父」。（潘建志攝）

屏東科技大學農園生產系主任王鐘和今年獲選第42屆全國十大傑出農業專家，這已是屏科大連續8年都有教師獲此殊榮。王鐘和致力於有機農業等研究，研發成果在各期刊發表有700多篇，被譽為「有機農業教父」，對台灣農業發展極具貢獻。

王鐘和多年來致力於有機農業、農田土壤生產力增進、農牧廢棄物循環再利用、作物合理化施肥等研究，研發成果也發表於各類學術期刊、雜誌、技術專書及研討會專刊中，迄今已有700多篇，對台灣農業科技提升很有幫助。

他也積極從事有機農業知識傳承、培育農業專業人才，屏科大農學院陳福旗院長表示，全台灣有機栽培農場經營者，幾乎都上過王鐘和的課程，甚至連馬來西亞台商也都千里迢迢前來請益，是政府推動新南向政策、食安作物人才培育的重要人物。

王鐘和自許為有機農業志工，除了教授碩士班及大學部課程，培育青年學生成為農業專業人才，他也會幫農業技術人員及農友授課。他也是有機驗證機構審議小組委員兼召集人，及友善環境耕作推廣團體審查小組委員，不斷宣揚推廣有機及永續農業。

屏科大校長戴昌賢說，屏科大以熱帶農業起家，連續8年都有教師榮獲十大農業專家，顯然屏科大教師在農業領域的各個面向，都有卓著貢獻。

(中時 )