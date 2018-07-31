高雄》韓國瑜真的不了解高雄？他分析慘被嗆爆

2018年07月31日 08:11 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨走訪林園，韓國瑜允諾當選高雄市長後，會立刻著手規劃高雄捷運紅線延伸到林園。對此，有網友分析後直言「韓國瑜真的不了解高雄」。不過該網友的言論也被嗆爆，被反酸「陳其邁畫的大餅更誇張吧，什麼AI產業」。

韓國瑜昨偕市議員參選人在林園區走訪基層。韓國瑜說林園區是農民、漁民、勞工最多的行政區，他將戶籍設在林園區就是象徵要與最基層的民眾站在一起，他要翻轉高雄就是要從林園出發。韓國瑜在與鄉親座談時也提到，當選市長後會立刻著手規畫460億元的捷運紅線延伸到林園。

對於韓國瑜的新政見是捷運延伸到林園，有網友在PTT發文指出，若連林園都有捷運，高雄長庚有個捷運不過分吧!他說但國民黨反對高捷黃線，誓死反對。該網友說不要高捷黃線，反而要捷運延伸到林園，他直呼這邏輯他看不懂。對於有網友說韓國瑜早就支持黃線，韓提的質疑是在高雄財政上。對此，該網友說光高雄長庚就好，載客量是用倍來算。「有錢，輕軌、路竹延伸線都砍無所謂，更別提拿錢去蓋到林園了。所有的資源都該投入高捷黃線」。

有網友認同該分析，並稱「捷運延伸到林園，是每次選舉都會吵的議題」、「因為他這次的戶籍掛在林園，會講這政見不意外」、「韓的策略就是抓準一般人不太了解政策 他就到處亂打畫大餅」。不過也有網友認為「黃線完全是新的線，林園的話只是延伸線，花的錢會比較少」、「陳其邁畫的大餅更誇張吧，什麼ai產業」、「明明就說支持黃線 叫中央全出 你才不了解韓國瑜吧」、「AI+工業4.0更好笑!哪來的人才?哪來的電?水?錢?」。

(中時電子報)