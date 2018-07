美國務卿蓬佩奧：經濟、民主發展 使台灣成為高科技產業的動力引擎

2018年07月31日 08:30 中時電子報 劉屏 /華盛頓31日電 /華盛頓31日電

美國國務卿蓬佩奧30日暢談美國的「印太戰略」,提及台灣的經濟和民主發展使台灣成為全球高科技產業的引擎。他也宣布,美國在印太的投資、參與將更勝於以往,而且這些投資不是著眼於政治,而是追求印太的自由、開放,「包括人民的基本人權」。

蓬佩奧(Mike Pompeo)在華盛頓的美國商會(US Chamber of Commerce)印太商業論壇發展長篇演說,逐一點名日、韓、蒙、香港、新、馬、印尼、泰、越、印度等國及地區,談美國在印太的長年參與與印太國家在戰後的發展。他簡潔地說「在台灣,經濟發展與社會開放、民主,使台灣成為高科技的動力引擎」。(In Taiwan, economic development went hand-in-hand with creating an open, democratic society that blossom into a high-tech powerhouse)

蓬佩奧在32年前以第一名畢業於西點軍校,退伍後從事航太零件業。他在演說中說,很多人忘了,他在成為國會議員之前,側身企業界多年。他說,川普政府的策略是要建立自由與開放的印太區域,追求和平、穩定、繁榮。他說,從美國的西海岸橫跨太平洋,直到印度半島的西海岸,是「未來全球經濟最重要的引擎,而且今天已經如此」,這是為什麼美國認為印太地區「必須自由與開放」。

出席這項會議包括許多外國駐美使節,蓬佩奧特別解釋什麼是川普政府認定的「自由」與「開放」。他說,所謂自由,就是「所有國家,每個國家,都能保護自己的主權,免受他國脅迫;同時也是各國能夠「良好治理國政,並且確保國民享有基本人權與自由」。

至於開放,蓬佩奧說,首先,指的是「所有國家均享有海上及空中的航行自由」。他說,美國要求各種領土及海事爭議能夠和平解決,「這是國際和平與每個國家實現國家目標的關鍵」。其次,在經濟上,開放指的是貿易公平與互惠、投資環境開放、國家間的協議透明、以及改善連結以促進區域整合,「這些是區域可持續發展的成長之路」。

他說,與印太區域國家發展雙邊經貿的,沒有哪一個國家超過美國。在東南亞國家,美國是最大的單一外資來源,中國大陸、日本、歐盟都瞠乎其後。他說,美國政府與民間協助各國發展經濟,同時尊重各國主權,「美國投資不是為了政治影響力,而是要推動互為經濟夥伴。他說,美國相信的是「戰略夥伴」而不是「戰略倚賴」,也就是美國總統川普去年宣示的:美國希望各國強大、繁榮、自主、立足於自己的歷史、走向未來。

川普已宣布美國退出《跨太平洋夥伴協定》(TPP)。對此,蓬佩奧表示,美國會與貿易夥伴合作,建立「高標準的雙邊自由貿易協定」,美國企業也會繼續在印太區域擴大經貿往來,「例如過去2年,美國企業數目在新加坡增加了1成」。

蓬佩奧並宣布,美國不但過去在印太投資,未來也將在這個區域投資美金1.13億元,重心置於數位經濟、能源、基礎建設等3大項。他說,美國對印太的和平、繁榮有所承諾,「這些款項是經濟承諾的頭期款」。

蓬佩奧不久前訪問了越南,接下來即將訪問馬來西亞、新加坡、印尼等地。

(中時電子報)