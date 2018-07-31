貧富差距拉大原因曝光 近9成上班族認同

長期低薪讓上班族感到沒有未來。(圖/本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

台灣勞工長期面臨低薪，讓這個社會的貧富差距越來越大，M型化越了越嚴重，據最新統計顯示，有高達8成9的上班族認為貧富差距懸殊，尤其是年紀45歲以上的中壯年族群感受特別強烈。

根據ETtoday報導，知名人力網行1111做出了最新調查「上班族貧富差距調查」顯示，受訪中的上班族中有高達8成9的人認為台灣貧富懸殊達8分以上(滿分10分，分數越高代表感受越強)，整體平均更高達9.09分，另外，從年齡交叉分析中顯示，以45歲已上的受訪者感受更為強烈，整體結果就是大多數人均認為「錢不夠用」。

此調查也顯示出，上班族認為貧富差距大的主因有3個，「大環境不佳、出頭機會少」比例最高占73.44%，其次微「不夠努力/沒有好學歷」占了30.77%，接著就是「投錯胎沒有富爸爸」占29.45%。

1111人力銀行公共事務部技職涯發展中心總經理李大華表示，此次調查中有高達7成5的受訪者，平均月薪不到4萬，低於去年每人每月經常性薪資平均的3萬9953元，李大華更指出，45歲以上的中壯年族群，之所以會感受更深，主要是家中經濟多半由他們來支撐，兒女也處在需要花費栽培階段，若是還有房貸、孝親費、家庭雜支等開銷，身上的重擔並不輕鬆。

(中時電子報)

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