陳菊指無赦扁問題 扁：總統不要 任誰也沒辦法

總統府秘書長陳菊表示，扁案還在審理中，沒有特赦問題。陳水扁透過勇哥物語表示，總統不要，任誰也沒辦法。圖為陳水扁以錄影方式在台灣北社募款餐會致詞。（姚志平攝）

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總統府秘書長陳菊向外籍媒體表示，扁案還在審理中，沒有特赦問題，陳水扁今天透過勇哥物語表示，「總統不要，任誰也沒辦法。上帝會原諒的」，還說，選前不要再提赦扁問題，因為他不要做蔡主席領導的民進黨一旦年底敗選的「罪人」！

陳水扁今早在〔新勇哥物語〕發文，假藉勇哥和勇弟的對話，對中時報導「去年連署赦扁 今態度大轉變！扁案審理中 菊稱沒有特赦問題」，作出回應。

陳水扁表示，陳菊的說詞，正是7年前2011年12月3日，雙英競選總統電視辯論時蔡英文的台詞。馬英九詰問蔡英文如果當選總統會赦扁嗎？蔡答稱，《赦免法》規定，只有定讞的案子，才能特赦。阿扁還有案子在審理，所以沒有特赦問題。

他說，當時馬英九不以為然的追問，這是要不要的問題，不必等案子全部定讞。7年過去了，但蔡英文還是「維持現狀」，以不變應萬變，「阿扁的心沒活過，哪來的心死？」

外界認為陳菊擔任高雄市長在議會備詢，或者上政論性節目專訪，都曾公開呼籲蔡總統能站在總統高度，要有胸襟行使赦扁特權，質疑「入府後，換個位子就換個腦袋？」

對此陳水扁力挺陳菊「話可不能這樣說！菊姐更不是這樣的人」，強調他做過總統，深知府秘書長是總統幕僚長，行政院長是總統執行長，「二個人敵不過上面一個人，都很難做自己。總統不要，任誰也沒辦法。上帝會原諒的！」

他說，「一小撮阿扁們，小貓兩三隻，誰會在乎？」儘管全國阿扁們少說也有100萬，「問題是她們認為，投票時還不是都回籠，三國歸一統？怕什麼怕？」

陳水扁最後作出結論，「愛我就不要害我！」要阿扁們選前不要再提赦扁問題，因為他不要做蔡主席領導的民進黨一旦年底敗選的「罪人」！

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