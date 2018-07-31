影》日新型神盾艦橫濱下水 以舊海軍艦「摩耶」命名

日本海上自衛隊新型神盾護衛艦「摩耶」號昨下水。（圖/海上自衛隊）

友善列印
中時電子報

據朝日新聞報導，日本海上自衛隊（JMSDF）昨日下午、於橫濱市磯子區港口，由防衛大臣小野寺五典與橫須賀地方總監渡邊剛次郎中將主持，為麾下第7艘搭載神盾系統（Aegis combat system）的新護衛艦舉行下水儀式。並由小野寺親自為新艦題名，以兵庫縣神戶內的摩耶山為名、和前日本海軍的高雄級重巡洋艦「摩耶」號同名。

陸軍機護衛艦雙闖識別區 日自衛隊高度戒備

此次下水的新軍艦「摩耶」，是日本海上自衛隊新型護衛艦的一號艦，由日本聯合造船廠負責打造。可搭載約300名官兵，日方希望落實強化女性戰力政策，讓1成以上的船員由女性官兵擔任。摩耶號的滿載排水量可達10,250噸、最高速度約可達30節，引擎採用燃油與電力混合動力。軍艦除搭載美規的神盾系統外，也配有RIM-161標準三型反彈道飛彈（RIM-161 Standard Missile 3）等武裝設備。

由防衛大臣小野寺五典題名、為新的護衛艦命名為「摩耶號」。（圖/日本海上自衛隊）

從日媒的說法可發現，摩耶號神盾艦的假想敵主要以北韓與中國大陸為主，但目前北韓的威脅漸趨緩和後，未來摩耶級軍艦的「目標」也成為外界關心的焦點之一。未來摩耶號與同級神盾艦，將逐步取代現役最老舊的兩艘驅逐艦「旗風」和「島風」號，讓海上自衛隊的戰力更上一層樓。而報導中也透露，摩耶號神盾艦總造價約為1,680億日圓（約462.6億台幣），預計在2020年能正式投入服役。

(中時電子報)

文章來源：海自７隻目のイージス護衛艦「まや」　横浜で進水式

更多精彩新聞請見軍事頻道！
俄出口迷你神盾艦 將配備口徑巡… 美情報：北韓祕造新液態燃料洲際…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。