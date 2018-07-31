影》日新型神盾艦橫濱下水 以舊海軍艦「摩耶」命名

2018年07月31日 09:10 中時電子報 李靖棠

據朝日新聞報導，日本海上自衛隊（JMSDF）昨日下午、於橫濱市磯子區港口，由防衛大臣小野寺五典與橫須賀地方總監渡邊剛次郎中將主持，為麾下第7艘搭載神盾系統（Aegis combat system）的新護衛艦舉行下水儀式。並由小野寺親自為新艦題名，以兵庫縣神戶內的摩耶山為名、和前日本海軍的高雄級重巡洋艦「摩耶」號同名。

此次下水的新軍艦「摩耶」，是日本海上自衛隊新型護衛艦的一號艦，由日本聯合造船廠負責打造。可搭載約300名官兵，日方希望落實強化女性戰力政策，讓1成以上的船員由女性官兵擔任。摩耶號的滿載排水量可達10,250噸、最高速度約可達30節，引擎採用燃油與電力混合動力。軍艦除搭載美規的神盾系統外，也配有RIM-161標準三型反彈道飛彈（RIM-161 Standard Missile 3）等武裝設備。

由防衛大臣小野寺五典題名、為新的護衛艦命名為「摩耶號」。（圖/日本海上自衛隊）

從日媒的說法可發現，摩耶號神盾艦的假想敵主要以北韓與中國大陸為主，但目前北韓的威脅漸趨緩和後，未來摩耶級軍艦的「目標」也成為外界關心的焦點之一。未來摩耶號與同級神盾艦，將逐步取代現役最老舊的兩艘驅逐艦「旗風」和「島風」號，讓海上自衛隊的戰力更上一層樓。而報導中也透露，摩耶號神盾艦總造價約為1,680億日圓（約462.6億台幣），預計在2020年能正式投入服役。

(中時電子報)