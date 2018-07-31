嘉縣辦直升機空中救護模擬演練 強化緊急救護

2018年07月31日 10:22 中時 張伊珊

此次模擬演練，期望整合陸、空各單位資源並緊密合作，發揮緊急救援發揮最大效能，保障民眾的生命安全。（張伊珊翻攝）

嘉縣衛生局與空軍第4戰術戰鬥機聯隊（空軍救護隊），日前在嘉義水上空軍基地舉辦「空中救護後送與應接模擬演練」，藉由直升機實地模擬大量傷患空中緊急醫療救護，強化緊急救護能量。

嘉縣在2001年率先成立地區級災難醫療救護隊，而大林慈濟醫院為嘉縣災難醫療救護隊基地醫院，衛生局為強化災難醫療救護人員救護專業能力，每年規畫在職訓練課程。

今年特別與空軍第4戰術戰鬥機聯隊合作，規畫包含「空中救護與災難醫療」、「空中12導程傳輸運作」、「救護直升機病患轉送演練」、「空中醫療模組操作」及「救援、逃生裝備實作」等課程，藉由直升機實地模擬大量傷患空中緊急醫療救護，進行傷患於直升機進出及空中救護病患交接與地面接駁等演練，強化醫護人員及災難救護人員到院前緊急救護能量。

衛生局長祝年豐表示，「養兵千日，用於一時」，緊急醫療救護除整合轄區急救責任醫院、消防局、空軍救護隊、民間救護車緊急醫療救護量能外，並透過演練，讓每位醫護救災人員熟悉任務分工及標準流程，以迅速正確醫療處置，讓急需緊急醫療的傷病患，獲得更完善的醫療救護。

(中時 )