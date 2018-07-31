蔡政府為金門做什麼？唐湘龍預言金門高粱將成大陸品牌

圖為大賣場陳列的高梁酒。（中時資料照,陳麒全攝）

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中時電子報
／綜合報導

為了表達對東亞青運停辦的不滿，陸委會日前表示「時機不宜」，希望金門縣府推遲金廈引水典禮，但目前通水則不受影響。對此，資深媒體人唐湘龍直言，民進黨政府敢這樣講，「你到底為金門做了什麼？」唐說若持續這樣下去，未來金門高粱將成大陸品牌。

金門為解決用水問題，自大陸晉江引水，工程完竣後已通水使用中。金門縣府與陸方原訂在8月5日各自舉辦引水典禮，但陸委會昨表示，目前「時機不宜」，希望金門縣府推遲儀式。不過金門縣長陳福海不管陸委會要求暫緩舉辦通水儀式，決定在8月5日如期進行。金門縣府敲定當天的活動為「金門鄉親見證大陸引水儀式」，不採用原先規畫的「通水典禮」名稱，希望在中央與地方各退一步之下，事情可以更圓滿解決。

唐湘龍在政論節目《少康戰情室》上直言，早晚有一天金門高梁會是大陸品牌。唐說現在看到金門高梁，會覺得那是金門的，是屬於台灣的。「你憑什麼？金門人對你台灣越來越沒有認同感，尤其民進黨執政的情況下，民進黨有沒有想過到底為金門做了什麼？」

唐湘龍提及，林佳龍因為東亞青運主辦權被取消，覺得有點委屈，他能理解，但是去找陳福海幹什麼？唐認為，金門人不只是要水，金門跟廈門的那種感情不只是政治上面來講的表演而已，是扎扎實實，幾千年來就是一家人的生活。「今天基於政治上面的理由說，你們家裡面辦喜事不要讓我看到，低調一點，你們暗通款曲就好，有這種道理嗎？」

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(中時電子報)

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