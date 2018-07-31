新竹》楊文科辭職參選 邱鏡淳建議：要接地氣

新竹縣長邱鏡淳（右）說，「我很同情他」，說楊文科（左）完全是政治素人。（莊旻靜攝）

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新竹縣長邱鏡淳（左）送上2雙跑步鞋，鼓勵楊文科「走過的路都發光發熱」、「選票蜂擁而至」。（莊旻靜攝）

新竹縣副縣長楊文科已被國民黨提名參選下屆新竹縣長，楊文科31日上午在新竹縣政府主管會報中，正式辭職投入選舉，楊文科表示「我會再回來」。新竹縣長邱鏡淳也對楊文科說，期望年底12月25日時，「換你主持這個會議」。邱也建議楊「採地方的泥土，要接地氣」。

邱鏡淳表示，楊文科是完全的政治素人，「不懂得打選戰，我很同情他」。他與楊文科都出身自峨眉鄉，也都是讀富興國小，人口目前僅5千人的偏鄉，「楊文科是吃（稻穀）灰塵長大的」，從基層公務員開始做起。

邱鏡淳說，他在接手縣府負債422億，如今還有345億，財政困境有如無米之炊，因此去年做出刪除8大項非法定社會福利支出，紓解財政困境，但這也成為楊文科被競爭對手猛攻的點。他也宣布，老人年金會在他任內發放完畢，「只拖不欠」、「做一個ending」，也做楊文科的後盾，他也指「科技界也都是你的後援」。

邱鏡淳也說楊文科「和縣府都很熟識」，但是「和鄉下很陌生」，他建議楊「採地方的泥土，要接地氣」，因此也特別送上2雙跑步鞋，祝福楊文科「走過的路都發光發熱」、「選票蜂擁而至」。

楊文科也說，未來他有機會回到縣府，也會在現有基礎上再做提升，因此提出智慧城為口號，他也期許自己，今天辭職，但「年底一定再回來」。

(中時 )

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