全台產銷達人15人　台南占1／3

2018年07月31日 10:53 中時 鄭雅文

107年度全台產銷達人競賽，全台共選出15位達人，光台南就占了1／3 ，可說是農漁業之光。（農業局提供）

107年度全台產銷達人競賽，全台共選出15位達人，光台南就占了1／3 ，可說是農漁業之光。（農業局提供）

107年度全台產銷達人競賽，全台共選出15位達人，光台南就占了1／3 ，可說是農漁業之光。（農業局提供）

107年度全台產銷達人競賽，全台共選出15位達人，光台南就占了1／3 ，可說是農漁業之光。（農業局提供）

農委會舉辦的年度產銷達人活動，共95位參賽，經各方代表選出15位達人，來自台南就有5位，占1／3。通過ASC永續漁業驗證的學甲周志亮、以溫室循環水養殖草蝦與石斑的徐嘉隆、來自芒果故鄉玉井的郭正治、後壁種植番茄的林政生、在楠西成功外銷火龍果與蜜棗的謝明樹。

周志亮自2004年起，就採「無用藥」養殖法，所飼養的鰻及臺灣鯛取得多項國內外認證；更在2013年取得ASC國際養殖界最嚴苛認證，也是行銷歐美市場的重要關鍵，因這些努力、貢獻，讓人稱「亮哥」的他獲得「2013十大神農獎」肯定。

徐嘉隆於2017年獲選第4屆百大青農，雖投入養殖業未滿10年，但採「引入溫室海洋生態循環水養殖模式」大膽挑戰草蝦及石斑魚養殖，並捨棄傳統盤商收購模式，和家人勤跑通路，建立忠實客戶，多年努力讓生產的草蝦、石斑魚及黃金鯧取得國際要求，目前場內7成產量都取得外銷北美市場的訂單。

後壁的林政生，過去在新竹物流擔任業務，因業務關係接觸了鹽地小番茄，發現風評極佳的小番茄因產量太少，無法直送消費端，因此邀集理念相同的農友，成立產銷直送公司，栽種上依照地勢高低，避開淹水期種植，嚴格把關番茄大小等級，並將每一季番茄送到中興大學檢驗，確保消費者食的安全。

玉井區第3代青農郭正治，在2016年從營造事業回鄉投入農業，為協助父親芒果事業，他做足功課去了解各品種芒果的特性、管理和用藥，用科技方式管理果園並說服父親取得產銷履歷認證，雖然成本較傳統管理高，但父子倆都堅持走友善農法這條路，並將父親的第一台起家車「五輪車」意象註冊成芒果品牌。

楠西區農民謝明樹中年從造船公司轉業回鄉經營蜜棗及火龍果，其蜜棗首創以11孔徑抗強風螺旋織網，除可阻隔病蟲害亦可降低氣候造成的侵害；生產的火龍果同樣採取溫室栽培，以LED燈具取代傳統燈泡來產期調節，提高重量和甜度，使其產品品質獲得全面提升，栽種的蜜棗更獲得日本業者肯定，出口日本，堪稱台灣農業之光，在2017年榮獲第30屆全國模範農民。

(中時 )