竹山半夜爆槍擊案2重傷 開槍的竟是2少年

2018年07月31日 09:51 中時 沈揮勝

2名青少年嫌犯共乘未掛牌機車逃逸，警方積極緝凶，策動到案。（沈揮勝翻攝）

南投縣竹山鎮30日深夜驚傳槍擊案！37歲林姓男子疑因日前與17歲張姓、16歲林姓青少年口角，晚間11點58分在街區大明路狹路相逢，遭對方持改造手槍開了6槍，林男腿、腹部中彈，其同行39歲陳男頭部重創生命垂危，警方布署追緝，31日凌晨5點鐘迅速破案！

南投縣警局竹山分局分局長鄭有益表示，警方接獲報案後，勤務中心立即啟動線上快打，前往發生槍擊案的大明路，現場是1家超商，發現有2名男姓傷者，員警立即協助送醫；行兇者則已逃離開現場，員警訪查得悉2嫌共乘未掛牌機車逃走。

經封鎖現場由縣警局刑警大隊大隊長李明道、鑑識科科長簡孟輝率4名鑑識人員採證；鄭有益與偵查隊隊長林再豪則率20名員警成立專案小組偵辦緝凶。

警方漏夜積極調閱現場及附近錄影監視器、過濾相關線索後，鎖定張姓與林姓2名未成年犯嫌，隨即透過父母、親友策動，31日凌晨5點，兩嫌均由父母陪同到案。

初步查證，林、張2名涉案人疑似因日前與被害林男口角懷恨在心，並進而行兇，專案小組依其供詞在竹山鎮東埔蚋溪旁的防汛道路，找到疑似作案改造槍枝1把及未懸掛車牌的機車1部，訊後依故意殺人、槍砲彈藥管制條例等罪將兩人移送南投法院少年法庭。

副分局長許哲維表示，案發時由張姓青少年騎機車，後載林姓青少年持槍射擊，槍枝來源將向上溯源、糾紛詳細原因調查中。腿、腹部中彈的林姓受害人經送竹山秀傳醫院急救已脫險，頭部中彈的陳男有生命危險，已轉送台中中國醫藥大學急救中。

(中時 )