嘉市清潔隊員執勤時墜地爆頭 仍在加護病房未脫險

嘉義市田姓清潔隊員30日上午執行勤務時，不慎從垃圾車摔落馬路，頭部重創，目前尚未脫離險境。（呂妍庭翻攝）

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嘉義市田姓清潔隊員30日上午執行勤務時，不慎從垃圾車摔落馬路，頭部重創，目前尚未脫離險境。（呂妍庭翻攝）

嘉義市環保局田姓垃圾車隨車人員，30日上午執行割草班垃圾清運作業時，意外摔落地面，後腦遭受重擊，當場血流如注，陷入昏迷，目前人還在嘉義基督加護病房搶救中，尚未脫離險境，雖田員平日雖話不多，但工作認真，得知他情況不樂觀，清潔隊一片低氣壓，發起集氣希望同事能挺過去。

嘉市清潔隊長謝英鋒表示，田姓隊員11年前進入清潔隊後，一直是垃圾車隨隊人員，昨上午在執行割草班勤務時發生意外，指割草班約7點出班，作業到8點20 多分就出事，另一名隨車清潔隊員第一時間看到田員跌落馬路，就馬上通報救護車，警方也抵達現場了解狀況，因垃圾車當時車速不至於太快，究竟是什麼原因跌落，還要再進一步釐清。

謝英鋒透露，40多歲的田姓隊員未婚，身世有些坎坷，但他對工作相當投入，清潔隊上下對他狀況都十分關心，因田員尚在昏迷中，現除持續關注他的傷勢，同時也慰問家屬，並加強同仁的工作安全宣導。嘉基院方表示，田員顱骨骨折，狀況不太樂觀，目前還在全力搶救中。

嘉義市議員蘇澤峰昨深夜在臉書PO文，指田姓清潔隊員因執勤發生嚴重意外，目前人還在加護病房與死神打拚，呼籲大家為他祈福，希望田員可以度過此難關，獲得眾多網友迴響。

(中時 )

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