美式重機新選擇 哈雷推電動摩托車LiveWire

2018年07月31日 09:57 中時電子報 李靖棠

據美國廣播新聞網（ABC）報導，被外界視為美式重機文化的代表品牌、摩托車大廠哈雷（Harley-Davidson），在面臨自家總統川普（Donald Trump）的關稅貿易戰、和市場高度競爭的雙向夾擊下，近日宣布新推出電動版本的重型機車LiveWire，最快將於明年（2019）正式問世銷售。

哈雷公布「LiveWire」的原型樣貌已有4年的時間，營運長庫比爾（Michelle Kumbier）表示，「電動重機的外型、馬力和價格，都將與我們的傳統機車一樣，它們將更容易上手，讓更多的愛好者能輕易地駕馭哈雷。未來我們將陸續在經銷商放置樣品車輛，誘導更多喜愛哈雷的粉絲們親自試駕，才能真正地享受並愛上那種感覺。」

美式重機大廠哈雷，決定在明年正式推出首款電動摩托車。（圖/路透社）

事實上，除了「LiveWire」之外，哈雷還有2款電動重機型號：「975 Streetfighter」和「Pan American」。其中，可能讓傳統哈雷粉絲驚嚇的，莫過於975 Streetfighter，因為更偏運動和街頭風格的它，造型更接近德國BMW或日本的Suzuki，不過擁有975 c.c馬力的它，勢必也能得到不少死忠支持者的喜愛。而擁有1,250 c.c的Pan American，造型相對更科幻和兇猛，也比較類似傳統的哈雷重機樣式。

但對於哈雷而言，除了無法預測的川普外，還有兩個最讓人憂慮的重點，其一是歐盟（EU）先前的報復性關稅，很可能讓堅持美國製造的哈雷，做出出走或分散風險的決定；其二則是市場的潛力，相較於「穩定」的北美市場，後起之秀的印度與中國大陸，讓哈雷嚐到了訂單大增的滋味，若是貿易戰持續加溫升級，恐怕連美式文化的代表哈雷，都很可能在成本利潤考量之下，被迫做出「選擇」。

(中時電子報)