黑吃黑 菲看護兼差詐騙車手暗槓13萬 檢今加重起訴

警方將菲律賓籍女看護依詐欺罪嫌送辦。(林郁平翻攝)

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臺灣詐團泛濫，連在臺外籍移工也淪為詐騙車手！46歲菲律賓籍女看護EVA被菲國詐騙集團吸收，不僅提供人頭帳戶，還利用帶高齡雇主外出就診機會，兼差當起車手提領、匯出贓款到菲國。事後她嫌酬勞太少，將臺幣13萬多元贓款分別匯回家鄉及藏放在雇主家，警方4月間逮捕她時，在雇主家查扣10萬現金，臺北地檢署今依加重詐欺罪起訴EVA。

起訴書指出，來臺工作4年的EVA，在大安區擔任看護工，今年初她透過臉書社群網站認識詐騙集團成員Fred Collins，就提供自己中華郵政帳戶供詐騙集團使用，並擔任車手工作。

詐騙集團Fred Jay、Jonah Mack等人利用國外交友網站，以「假交友、真詐騙」手法，分別在今年1月、4月以需要醫藥費2000元美金、或自國外寄送現金與包裹，但需要匯款臺幣5萬9000元給物流公司，詐騙2名臺籍女子匯出臺幣10萬9000元至EVA的帳戶內。

EVA於4月2日、3日兩天利用帶雇主就醫時，隨機至ATM領款，她分別領出11萬3000元、8萬3000元，再依詐團指示，將3筆合計1990.24元美金匯至馬來西亞。

但因EVA不滿僅得到400元的報酬，竟把剩餘的贓款中的3萬1000元匯回家鄉，10萬元藏放於大安區雇主家中。事後1名被害女子驚覺被騙，報警處理。

警方將EVA拘捕到案後，由外事人員偕同菲律賓語通譯在場協助，依規定通知「馬尼拉經濟文化辦事處」，並查扣到10萬元現金、郵局存摺及金融卡、匯款水單等贓證物。

(中時 )

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