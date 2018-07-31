太晚吃晚餐踩雷！研究：罹患乳癌、攝護腺癌機率大增

2018年07月31日 10:18 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

忙太晚才大吃一頓祭五臟廟，小心2種癌症上身！西班牙最新研究發現，用餐時間與罹患癌症具有關聯性，晚上10點後才吃晚餐或吃完就上床睡覺的人相比，較早吃晚餐的人罹患乳癌和攝護腺癌的風險，竟然可降低了20%。

CNN報導，西班牙巴塞隆納全球健康研究所（ISGlobal）所做的這項研究，日前發表在《國際癌症雜誌》（International Journal of Cancer）上。研究小組調查621例攝護腺癌和1205例乳腺癌的數據； 拿來和沒罹癌的872名男性和1321名女性作對照。

研究結果發現，前一天晚上9點前吃完最後一頓飯的人，與晚上10點後才吃晚餐或吃完立刻睡覺的人相比，他們罹患乳癌和攝護腺癌的風險降低了20%。

主持此項研究的Manolis Kogevinas博士表示，「還不清楚機制為何，我們只知道用餐時間與罹患癌症的關聯性」。Kogevinas解釋，前次研究也顯示，乳腺癌和攝護腺癌的風險與夜班工作和晝夜節律的破壞，或一個人的睡眠週期有關。

這次研究確實發現，晚餐時間會影響人體的新陳代謝和胰島素，那些比較早吃晚餐，以及夜間不進食時間比較長的人，血糖控制的比較好，癌症復發風險也比較低。

(中時電子報)