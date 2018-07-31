遭辱罵「沒出息、撿角」水電工霸氣走人 貴婦下場更慘

2018年07月31日 10:11 中時電子報 張國欽

一名男網友28日在「Dcard」po文，他與爸爸日前一起去台中某豪宅裝馬桶，搬運過程中不小心把舊馬桶裡面的水滴在地上，竟遭貴婦辱罵「下等人、沒出息，一輩子撿角！」，爸爸最後回嗆一句後，霸氣走人，事後同業得知後，也不願去貴婦家安裝馬桶。

原po寫道「我們去這個女客人家安裝衛浴設備，她住台中某高級住宅區，自覺身份高貴，從我們一進門就臉臭，東酸臭西酸髒的，我爸當時也偷偷叫我別介意，我們把自己的工作做好就好，直到我們拆掉舊馬桶要搬出去外面的時，因為舊馬桶裡面一定還會有少許水，滴到一點在地板使她發飆了……一直罵我爸，我爸也一直低聲下氣道歉，當下我火也開始上來！」。

最後女主人竟然講了「下等人！髒！不配進來我家！一輩子撿角！」讓原PO爸爸終於火大開罵，「我也有點忘了罵了什麼，只記得最後我爸說了一句『既然妳覺得妳很有錢，錢是萬能，那妳家廁所自己用錢裝吧！』然後我爸叫我東西收一收就直接回去了。」

他表示，因為爸爸做水電20幾年，同一地區的同業大多彼此認識，還有LINE群組，「我爸把這件事跟同業講，還提醒同業千萬別去她家受罪，因為她看不起我們這個職業。結果她家好像很久都沒人幫她去處理廁所，過一陣子由她老公親自出面，跟我爸道歉還送禮來，最後我爸選一天比較閒的時候，才去幫她們家完工。」

許多網友看了紛紛表示「歧視什麼？水電的專業屌打一堆工作」、「應該要拒絕到底」、「應該要收兩倍工錢」、「兩倍都嫌不夠塞牙縫」、「真的很厲害的人才不會看不起別人」、「這篇看完好爽，原po爸爸太霸氣了」。

(中時電子報)