影》陳偉殷客場倒楣挨雙轟 5局失5分吞第8敗

陳偉殷運氣不佳，對勇士被敲5安都造成失分，苦吞本季第8敗。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

陳偉殷今年主場自責分率是漂亮的2.18，客場卻高達10.47，31日在亞特蘭大登板依然不順，被弗瑞曼、小阿庫尼亞各敲1轟，還讓勇士先發投手泰倫敲出1分打點安打，先發5局失5分。終場馬林魚3比5輸球，殷仔苦吞本季第8敗。

馬林魚此役有好的開始，開路先鋒狄崔獲保送，2棒安德生立刻轟出中外野全壘打，前兩棒就攻下兩分。但殷仔也在2下1出局的保送開始，先被上役對他敲全壘打的卡馬戈擊出二壘打，因高飛犧牲打失1分後，祭出故意四壞來抓投手，未料泰倫球棒很黏，纏鬥8球敲出中外野安打，勇士追成2平。

陳偉殷客場先發對陣勇士。（路透）

陳偉殷在客場有多倒楣？此役先發5局被敲5安、3次保送，內容並不算差，但除故意四壞之外，兩次保送最後都讓打者得分，5支安打除了泰倫之外都是長打，更是致命。

3局下殷仔一記92哩速球，根本就是內角偏低的壞球，卻硬是被弗瑞曼撈出右外野牆外，接著保送再被卡馬戈擊出此役第2支二壘打，外帶1分打點，5局下則遭小阿庫尼亞本季第10轟狙擊。

勇士強打弗瑞曼在3局下敲出本季第18轟。（美聯社）

馬林魚首局得兩分後熄火，僅於5局上再添1分。陳偉殷前5局才用了84球，應有能力續投，但馬林魚3比5落後，他也在6局上被代打梅賓換下。

殷仔自責分率從賽前的5.65升至5.86，本季17場先發挨了14轟，其中客場9戰挨11轟更是受傷。本季戰績3勝8敗，在客場就吞了6敗。

(中時電子報)

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