台大醫院3D列印打造完美對稱術後臉龐

2018年07月31日 10:44 中時 許素惠

國中生沈柏諺（右四）罹患眼眶骨良性腫瘤，台大醫院雲林分院整形外科及神經外科團隊切除，並以3D列印技術手術為他打造對稱而完美的臉龐，特地到留院感謝醫療團隊。（許素惠攝）

3D列印應用無窮！13歲的沈柏諺罹患眼眶骨良性腫瘤，台大醫院雲林分院手術切除，整形外科及神經外科團隊以3D列印技術手術為他打造對稱而完美的臉龐，31日上午特地到院向醫療團隊感謝，很開心自己擁有全國第一個以3D列印量身打造的臉。

沈柏諺說，今年2月發現右側額頭腫起來，媽媽與同學觀察了一陣子，也覺得不對勁，便向台大求醫，沒想到手術後可以這麼完美。沈母也再三感謝醫師妙手。

經過門診電腦斷層檢查後發現為右額骨良性腫瘤，疑似纖維發育不全，由於腫瘤成長速度快，且有壓迫腦部以及眼球之虞，以手術切除眼眶上緣骨與額骨，同時利用3D列印技術，重建被切除的右上眼眶骨以及額骨，術後恢復良好，右側眼眶骨外型與左側幾近無異，一周後出院恢復日常生活及就學。

台大醫院雲林分院整型外科醫師劉昌杰表示，由於電腦斷層攝影以及核磁共振造影的普及，病患身體的解剖構造均可以輕易的數位化，加上近5年3D列印科技蓬勃發展，可將病人的身體構造，如臉骨、手骨、牙齒列印出來。醫師能於術前實際看到病灶位置，而非只是在腦中想像，大大提升了手術的效率以及安全性。

外科部主任楊永健指出，醫師也可以利用工程軟體後製，將病人術前電腦斷層影像進行切割位移與鏡像對稱處理，並利用3D列印實體模型規畫手術路徑分析手術時可能發生的情況，降低手術時間且得到完美對稱的手術結果。

副院長馬惠明強調，此個案得力於神經外科與整形外跨領域的科團合作，才可做出幾近完美的輪廓，重拾原來的「你」。

(中時 )