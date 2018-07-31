俄授權！印度成功製造主力戰車T-90、T-72發動機

2018年07月31日 10:54 中時電子報 何宜玲

An inspiring and motivational moment! Hon'ble RM Smt. @nsitharaman to hand over successfully indigenised Engines of Tanks T-72 (V46-6) and T-90 (V92S2) to Indian Army

A big leap in #MakeInIndia pic.twitter.com/IW9rpz74yr — Vinay Uteriya (@UteriyaVinay) July 28, 2018

印度國防部長希塔拉曼(Nirmala Sitharaman)日前向陸軍交付2款由俄羅斯授權，但成功由印度製造的主力戰車發動機V-46-6和V92S2。此舉標誌著印度軍事國產化再踏出成功的一大步！

根據《印度人報》(The Hindu)報導，印度國防部長希塔拉曼日前將2款完全由印度製造的主力戰車發動機V-46-6和V92S2，交付給印度陸軍。它們分別為現役T-72、T-90主力戰車提供動力。這是根據俄羅斯授權給印度生產的2款發動機。

V-46-6和V92S2發動機是印度兵工廠委員會(Ordnance Factory Board)旗下的阿瓦迪發動機工廠(Engine Factory Avadi)製造。

希塔拉曼表示，印度成功掌握製造V-46-6和V92S2發動機的技術，至少幫國庫節省了100萬盧比(約新台幣45萬元)和330萬盧比(約新台幣147萬元)。但是她強調，即使印度有能力和人才生產國防產品，但印度仍然會繼續進口各種武器。

希塔拉曼還說，如果印度國防設備都仰賴進口零件的話，最後這些產品將變成印度安全的絆腳石。因為它們很可能在緊急的時候無法運作，或者零件老舊以後，變得很難維修。

此外，阿瓦迪發動機工廠也向希塔拉曼承諾，今年財年結束之前，將再投入UTD-20發動機的生產製造。

(中時電子報)