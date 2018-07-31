挑戰蘇聯傳奇An-124 俄擬打造全球最大新貨機

2018年07月31日 10:47 中時電子報 李靖棠

據今日俄羅斯網（RT）報導，俄羅斯政府表示，擬投入大筆資金與人力，挑戰前蘇聯（USSR）時期的傳奇巨型貨機安-124（Antonov An-124），打造一架新型、全世界最巨大的貨機。副總理巴利斯索夫（Yuri Borisov）表示，這項計畫屬於國家戰略大計畫的一部分，期望在2027年之前，能完成這項預期的項目。

由前蘇聯的安東諾夫設計局研製的遠程戰略運輸機，於1986年投入服役，問世時為當時全世界最大的飛機，共生產了56架運輸機，主要任務為運送坦克或戰機，隸屬於俄羅斯空軍麾下。2005年重開生產線，也有少部份民用版本在商業航空使用中。

同樣需要6名飛行員駕駛，可掛載約15萬公斤重的貨物，高載重時的最大飛行距離有5,400公里，擁有4具渦輪扇葉發動機。然而，目前的安東諾夫基地並非屬於俄羅斯，而是隸屬於烏克蘭名下，而擁有關鍵技術的烏克蘭，又「剛好」與俄羅斯因為克里米亞半島之爭、現階段仍是對立的仇視狀態。

事實上，對於俄羅斯政府這個「大夢」，不少專家學者是存有疑慮和反對的，擁有工程學博士學位、曾授勛的軍機飛行員波波夫（Vladimir Popov）認為，對於俄羅斯而言，與其要為了「超越」蘇聯時期的夢想，而砸重金去製造巨型飛機，不如先讓現役的大型貨機或軍機，能充分的升級現代化後，在自己能輕鬆駕馭這些科技技術時，再來考慮是否要挑戰超大型貨機的製造工程。

(中時電子報)