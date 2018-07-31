新南向跨國創業交流 台灣醫療資源搜尋網站獲第1名

教育部青年署舉辦新南向跨國創業交流活動，來自不同國家的成員們熱烈討論創業的想法。（教育部提供）

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台科大電子所學生印尼籍譚力、菲律賓大學的法蒂瑪及致理科大的張雅晶、吳宜璟等人組成團隊，設計出台灣醫療資源搜尋網站，提供外國旅客在台期間就醫資訊的創意點子，獲教育部青年署頒新台幣10萬元獎金，並得到創業諮詢輔導。

教育部青年署今年首度辦理新南向青創基地暑期交流計畫，於台北、高雄各舉辦一場次暑期創業營隊，邀請新南向國家大專校院生來臺，與台灣學生組成跨國團隊，促進國際創業種子交流！

台北場次「Be Young! Beyond! Startup Bootcamp超越世代新創暑期營隊」，由青年署與台科大合作辦理，吸引包含我國及澳洲、柬埔寨、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國及越南等8個新南向國家近200名學生報名，最後遴選出30位新南向國家學生與30位台灣學生一同組成跨國團隊，參與為期一周的創業課程。

「Be Young! Beyond! Startup Bootcamp」於7月20日舉辦Demo & Pitch競賽，學員無不絞盡腦汁，想盡辦法揮灑出最具創意，同時具有可行性與市場性的提案簡報，期望從15組團隊中脫穎而出，吸引產業界評審們的目光。

最後由來自台科大電子所印尼籍學生譚力等人設計的台灣醫療資源搜尋網站作品獲得第1名殊榮，他們除獲得10萬元獎金，更可免費進駐台科大新創培育基地空間半年。

譚力表示，因為籌備簡報競賽的時間很緊湊，必須在很短的時間內集結每位團隊成員的想法及創意點子，感謝成員們的相互合作，從磨合過程中學到許多，也將會和團隊成員好好利用獎金，並把握後續的輔導資源，持續將創意點子具體化，建立雛形，完成創業夢想。

青年署表示，在「Be Young! Beyond! Startup Bootcamp」的Demo & Pitch競賽中，看到跨越國籍的青年學子們共同展現無限創意，並期望青年學子能把握這難得的國際交流機會，開啟與新南向交流、發展的大門。

(中時 )

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