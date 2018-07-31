新台灣國策智庫民調：57.7％不支持蔡英文參選2020連任

2018年07月31日 10:59 中時 曾薏蘋

綠營色彩的新台灣國策智庫今公布「2018縣市長、議員選舉與2020總統大選」選情評估民調結果，57.7%民眾不支蔡英文總統競選連任，若要選連任，蔡英文僅贏過國民黨主席吳敦義，前總統馬英九雖然65.1%的民眾不支持他選連任，但一旦參選，也以40.8%贏過蔡英文的39.5%。

民調顯示，2020總統大選行政院長賴清德在蔡英文、馬英九、新北市長朱立倫等重量級政治人物中，支持度最高，在民進黨內更是贏過蔡英文，分別為賴清德48.6%、蔡英文23.4%儼然成為民進黨下一代共主；和107年1月的調查結果相比，支持蔡的比例下降了1.0個百分點； 支持賴清德的比例上升了6.3個百分點。

與朱立倫相比，朱也以47.8%贏過蔡英文36.3%，和107年1月的調查結果相比，支持蔡的比例下降了1.9個百分點； 支持朱的比例上升了3.9個百分點；若馬英九參選，也以40.8%贏過蔡英文39.5%。

蔡英文唯一贏過的是吳敦義，蔡46.2%、吳30.8%，但和107年1月的調查結果相比，支持蔡英文的比例上升了0.8個百分點； 支持吳敦義的比例上升了1.2個百分點，吳敦義反而上升比蔡還多。

若加入台北市長柯文哲的因素，51.6%的民眾不支持柯文哲參與2020總統大選，但若柯參選總統，柯文哲還是以40.0%贏過蔡英文27.1%、吳敦義18.3%，但和107年1月的調查結果相比，支持柯文哲的比例上升了2.4個百分點 支持朱立倫上升了1.5個百分點； 只有蔡英文的比例下降了3.7個百分點；若加入馬英九，柯文哲以33.8%居冠、馬英九27.8%、蔡英文25.9%，馬也贏過蔡。

若是賴清德參選2020總統，2020總統大選：賴清德36.8%居冠，贏過柯文哲(34.3%、吳敦義15.5%；不過和107年1月的調查結果相比，只有柯支持度上升，柯文哲的支持比例上升了7.7個百分點； 賴清德的比例下降了7.8個百分點； 支持吳敦義下降了0.6個百分點。

若國民黨派出朱立倫，賴清德還是以33.6%居冠、朱立倫29.7%、柯文哲28.2%；但和107年1月的調查結果相比，只有賴清德支持度下降，支持柯文哲的比例上升了6.2個百分點，朱立倫上升了1.9個百分點； 支持賴清德的比例下降了7.1個百分點。如果換成馬英九，賴清德還是以35.6%居冠、柯文哲29.2%、馬英九24.3%。

這次調查對象戶籍於台灣地區20縣市，且年滿20歲的一般民眾；調查方法以電腦輔助電話訪問系統住宅電話調查，時間2018年07月27日至28日，抽樣方法，採分層比例隨機抽樣方式進行，1,068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點；樣本代表性分析，依內政部最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。

(中時 )