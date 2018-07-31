吳音寧赴議會工作報告 慘遭藍綠議員轟出門

2018年07月31日 10:58 中時電子報 謝雅柔 、中時 吳堂靖 、中時

北農總經理吳音寧31日赴委員會報告，慘遭議員轟出門。（吳堂靖攝）

財建委員會31日召開工作報告，北市府持股的四大公司董座及總經理出席報告，但北農部分，僅見總經理吳音寧現身，董事長陳景峻則缺席，會中藍綠議員齊砲轟，議員鍾小平直言「吳想來就來，想走就走，根本藐視議會！」更一度要求女警進場趕人，最後則動用表決方式將吳轟出門，吳也迅速收拾資料離開會場。

先前曾宣布依法不到議會備詢的吳音寧31日赴委員會報告，雖然四大公司代表幾乎都出席，但會中幾乎圍繞在吳音寧不出席議會備詢，市議員汪志冰、鍾小平、陳重文、陳建銘等人輪番砲轟，陳建銘不滿表示，吳音寧不到議會備詢，卻來工作報告，如果大家以後都不來，議會如何進到監督市政的責任！

會議一開始財建委員會召委鍾小平則一一點名四大公司董座，要求表態是否到議會接受監督，花卉、漁產、畜產等公司均表示同意，但吳音寧則堅持依法行政，不料此舉惹毛在場議員，鍾小平痛批吳藐視議會想來就來、想走就走，直言「今天不讓吳報告，要報告去議會報告！」

鍾小平更一度叫女警進場趕人，議員高嘉瑜則高喊「要判人死刑，也要讓人說明！」雙方吵得不可開交，場面火爆。

產發局長林崇傑表示，市府態度非常明確，根據北市議會規則，議會有必要時可邀請相關人等赴議會備詢，議長、市長都有交代，希望北農能赴議會說明。

最後鍾小平動用表決方式將吳音寧轟出門，吳也迅速收拾資料離開會場，會後受訪吳表示，依法不到議會備詢，但也認同議員講得「不要讓北農變成連續劇」，盼盡速讓北農回歸體制。

台北市議員汪志冰在議會中指出，她索取資料至今仍未收到回覆，汪說沒有任何法律指出可以不給資料。汪也針對農委會陳吉仲揶揄以前用採用生化快篩法檢驗蔬果，準確度低落，並誇耀偉大政績，包括改善實驗室、採取最新技術，同時買了新機器。汪質問吳音寧「機器花多少錢、打算怎麼用、訓練的人有多少?這樣算不算工務？」

國民黨台北市議員陳重文也直言，北農若不用受到議會監督，他們覺得很好笑，竟然可以這樣藐視議會，藐視議員監督權。他說北市府議會因為吳音寧鬧得沸沸揚揚，如果不到議會備詢，工作報告也不用了。

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