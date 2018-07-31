民進黨民調：八成民意贊成申復 東奧正名公投卻無調查？

2018年07月31日 10:59 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

針對東亞青運遭到取消，民進黨今日召開記者會上，公布民調顯示東亞青運遭大陸強硬取消，有60.1%的受訪者感到生氣，更有54.8％譴責中國打壓，高達八成民意支持台中市提出申復。但是對於東奧正名的影響，徐佳青卻表示此為民間發起公投運動，沒有在此次此議題做調查。

民進黨副秘書長徐佳青於記者會上表示東亞青運遭拔後，民進黨於25、26、27和29日四天中共做了1109分民調，結果顯示有高達68.4%受訪者知悉台中市因為大陸打壓遭到取消主辦資格，而31.6%表示不知道；對於因為被打壓，造成資格被取消一事上，受訪者有60.1%感到生氣，25.5%表示不生氣；有關於東亞青運主辦原因，有54.8％譴責中國打壓，而有25.6認為是政府不承認九二共識；贊不贊成台中市府提出申復，有80.4贊成%，僅有7%不贊成。

徐佳青強調大陸取消台中市東亞青運主辦權，不僅傷害台灣的主辦權，也傷害東亞九個國家地區的人民，尤其是青年朋友，從14歲到18歲的青年運動員的參賽權利。這顯示出大陸成為東亞區域和平發展的一個變數，對於這樣情形，民進黨會積極呼籲，也會結合周邊國家，保持緊密的合作，希望大陸可以適可而止，保持區域的合作跟和平。

民進黨一直堅持用和平、合理對等和大陸來往，這樣善意不變，承諾不變。但我們也不會在大陸的壓力下屈服。大陸在崛起的過程中，應該是讓周邊國家感到安心，而不是感到威脅。

會後，記者詢會民進黨在這份民調中友針對東奧正名公投做過調查，徐佳青回應，這是民間發起的運動，就目前所知，目前正名公投只募到十萬份，民進黨此次沒有針對此議題進行調查，沒有數據可說明，更強調，現在有許多公投案，不會僅針對單一個案處理。

(中時電子報)