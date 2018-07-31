兒童椅藏千萬海洛因磚 剛進台灣就被逮

海巡人員拿起一塊重達近300公克的海洛因磚，解釋其包裝與來源辨識方法。（林欣儀攝）

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警方查獲大批原裝進口的海洛因磚，光是外面防水保護膜包裝就多達8層。（林欣儀攝）

價值上千萬元的「原裝進口」海洛因磚竟藏在車內的兒童安全座椅下？！台中市警局烏日分局執行安居溯源專案，追查疑為毒品「經銷商」的王姓男子，30日在南屯區中和巷、以5車夾擊方式逮獲王男，並起出剛進口、尚未拆封的5塊海洛因磚，價值至少1500萬元。

烏日警方與海巡署第四巡防區台中查緝隊合作，去年5月間查獲漁船毒品走私案，並查扣504.5公斤的綠鉀麻黃鹼安非他命毒品先驅原料，即向上追查，經2個多月跟監、埋伏，30日在中和巷逮獲王男（38歲），並在後座兒童座椅下方起出用紙袋裝著的5塊海洛因磚，總重量達1917.91公克。

拿起一塊塊以防水保護膜包裹的海洛因磚，上方還標註有「A」字樣，烏日警分局副分局長蔡期望指出，這些海洛因磚初步研判來自金三角地區，是「A中綠皮」的，其純度高達90％以上，光是外層的包裝就多達8層、包裝重達40公克，且透過其包裝手法推測，應為原裝、剛走私到台灣。

王男否認走私、販售毒品，他向警方供稱，是幫人到南投民間鄉拿這袋物品、準備送到台中交給另一人，但對兩人都不熟識。

蔡期望強調，警方最近執行安居溯源與青春專案，將毒品阻絕於關外、避免進入銷售管道，確實達到一定成效，已經讓毒品的市場價格飆高許多，市場價幾乎是黃金價格的10倍以上，以海洛因來說，以往每公克市價約8000元，這兩個月內則狂飆至每公克達1萬3000元。

(中時 )

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