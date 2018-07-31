謝依涵雙屍案 媽媽嘴老闆連帶判賠368萬確定

2018年07月31日 11:11 中時 林偉信

過去的媽媽嘴咖啡舊址。(資料照)

八里雙屍命案凶手謝依涵逃死定讞，但民事求償部分，媽媽嘴咖啡店老闆及股東呂炳宏等3人，遭法院認定未盡監督之責，判須與謝連帶賠償張母368萬810元確定，呂等人主張謝女殺人與咖啡店無關，提再審欲翻案，最高法院維持高院認定，駁回再審確定。

2013年2月16日，陳進福、張翠萍夫婦到新北市八里媽媽嘴咖啡店 ，被店長謝依涵在店內迷昏後殺害，棄置紅樹林女，去年4月，最高法院認定，謝女再犯風險不高，給予最長期的監禁輔導、教化，可改 過遷善重返社會，將她判處無期徒刑、謝逃過一死確定。

民事求償部分，謝女遭法院判令連帶賠償近千萬元定讞，但死者家屬怒批，至今一毛也沒賠、根本沒有悔悟。此外，陳進福及張翠萍的家屬，也各向呂炳宏、股東陳唐龍、彭元忠提起民事訴訟，要求與謝女負連帶賠償責任。

張母求償部分，士林地院判決呂等3人免賠，但高院認定， 謝女在店內下藥、扶至河邊、下手刺殺，環環相扣不可割裂，謝女殺人是執行及利用媽媽嘴店長的職務，呂等3人未盡監督之責，應連帶賠償368萬多元，案經上訴，遭最高法院駁回。

呂炳宏等人不服提再審，他們主張謝女殺人是個人犯罪行為與咖啡店無關，此外他們翻箱倒櫃才發現4張銷貨單據的「新證據」，證明媽媽嘴企業才是謝女的僱用人，他們不須連帶賠償，高院認為這些證據不足以動搖確定判決予以駁回，經上訴後最高法院仍駁回。

另名被害人陳進福兒子提告求償部分，高院判決「媽媽嘴企業公司」須與謝依涵連帶賠償631萬元，但最高法院認為，該公司案發後才 申請咖啡飲料店的經營項目，是否有連帶賠償責任，或應由呂等合夥人賠償，應再調查，將此部分廢棄發回高院更審。

(中時 )