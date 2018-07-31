丁丁推托育政策 弱勢家庭每月送5千奶粉尿布券

2018年07月31日 11:23 中時 周毓翔

國民黨台北市長參選人丁守中今天公布托育政見，丁守中表示，他若當選，將針對中低收弱勢家庭新生兒，每月發放5000元奶粉、尿布券，減輕育兒負擔。他也承諾將會全面放寬育兒津貼是用家庭標準，更要做到一里一家庭福利服務中心，托兒托老一起，讓父母不用趕下班，孩子給爺爺奶奶帶也安心。

丁守中競選團隊總幹事王育敏檢視了柯文哲過去三年多來的托育政策成績，公立幼兒園在柯文哲上任之初的2014年是149間，過了三年多到了2018年，公立幼兒園還是149間，完全沒進步，公私幼兒園仍維持二比八。而公共托嬰中心，郝龍斌市長任期最後兩年增設了13間，但柯文哲主政的三年多以來，僅僅增加了7間。

丁守中表示，台北市現在公托覆蓋率僅1.5%，根本不及格。柯文哲市長一直得意洋洋的執行力，在公幼與公托上完全看不到。為了減輕育兒負擔，丁守中也提出了托育政策的六大政見，以廣設公共托育作為核心。

「一校一公托」將充分利用台北市國中小的閒置教室，以公家場地做為硬體資源，改善公私托幼比例，解決台北市公幼、公托嚴重不足的困境。想進公托的不需抽籤，都能進公托幼兒園。一校一日間托老中心（樂齡中心）讓爺爺奶奶帶著孫兒女一起去上學，中午還負責營養午餐。

「獎勵企業設置公托」以減免土地稅房屋稅或用增額容積奬勵方式來提升誘因。「規劃大眾運輸站周邊公托」則是利用捷運場站聯合開發案，以及都更增設公衆或公益性空間、及大眾運輸發展導向開發案，用增額容積奬勵空間，規劃大眾運輸場站周邊，普設托幼中心。如此一來能有效提高公托普及率與利用率，同時顧及工作與育兒將不再是難事，讓終日忙碌的父母們能夠分擔壓力，不需要為照料幼兒而感到分身乏術。

此外，延伸出的育兒政策還有「發放嬰兒奶粉補助券」、「全面放寬育兒津貼適用家庭」與「一里一家庭福利服務中心」。針對中低收入及弱勢家庭出生嬰兒，發放每月五千元奶粉食物券、尿布券。並用增額容積奬勵都更，在每個里爭取200坪以上空間，做到一里一家庭福利服務中心（家庭親子館），托兒、托嬰、托老，世代共榮。減輕家長經濟負擔之餘，更能有效增進家庭生活品質，對於幼兒的成長有所助益。

(中時 )