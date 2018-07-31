野村萬齋： 要讓東京奧運、帕奧開閉幕式富有『和』的精神

2018年07月31日 12:51 中時 黃菁菁

2020年東京奧運、帕奧會的開閉幕儀式的策劃負責人31日在東京都召開了記者會。擔任奧運、帕奧開閉幕4大儀式的藝術、行政、創意統籌總監的狂言師野村萬齋表示，「為了不愧對復興奧運會之名，將竭盡全力打造簡約且富有『和』的精神的奧運、帕奧會」。

野村不僅是狂言師，還身兼演員、導演的身份，『陰陽師』一片更讓他在亞洲聲名大噪。野村在記者會上表示，「深感身負重任」、「希望能策劃出讓人看得懂，熱鬧滾滾的開場」。有關「和的精神」，他表示，「我想表現的不是表面的東西，而是精神層面上我們內在的溫柔」。被問想安排什麼人在儀式上表演時，野村賣關子地笑著說:「那是當天的驚喜」。

奧運開閉幕式的策劃總監是「永遠的三丁目的夕陽」電影導演山崎貴。他表示，「如何將現場的熱氣傳達給無法在現場看的人？一定要考慮整個結構」。奧運閉幕儀式正值長崎被投下原子彈的8月9日，他還透露，「如果能稍微有些關聯就好了」。

2016年里約奧運閉幕儀式上，讓日本首相安倍晉三扮成遊戲角色「超級瑪莉歐」登場，同時也參與了東京都宣傳的創意總監佐佐木宏，這次將擔任帕奧運動會開閉幕儀式的策劃總監。他表示，自己一直是拍很短的廣告，這次要表現的是兩段30分鐘的大場面，所以一定要做些更驚人的事才行。

(中時 )