大咖頻到高雄助選 韓國瑜：代表藍綠民調接近

近3成未表態選民，將是國民黨韓國瑜(左圖)、民進黨陳其邁(右圖)決戰重點。(合成圖/中時資料照片)

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中時

國民黨高雄市長參選人韓國瑜今北上開記者會宣傳高雄觀光，但也不免被問到選舉議題。因部分民調顯示藍綠參選人支持度相近，但另外也有民調稱陳其邁大勝韓國瑜，韓今受訪時表示，民調太多眼睛看到都花掉了，但從高雄選舉這次的盛況，以及政壇許多大咖絡繹不絕到高雄，可見這場選舉確實很熱、民調很接近，否則若雙方差距25％、30％，人家才不會來。

韓國瑜還開玩笑說，他一直都在等可以與民進黨參選人陳其邁正面對決的機會，但他認為「陳其邁跟丁守中很像」，都溫良恭儉讓，陳反而很像國民黨提名的參選人，反而他自己像是孫悟空大鬧天宮，想到什麼就說什麼，「也可以說是滷肉飯對牛排」，他是賣菜的，陳20多年都在立法院，既扎根深、又因一表人才有婦女票，「我們就靠勤勞、接地氣」。

雖然對於對手的優勢直言不諱，但韓國瑜也說，明年高雄市因為人口外流減少，立委席次少一席，港口的世界排名從3掉到15，還有負債問題，若這樣還在講「幸福城市」，那是自己騙自己，要面對問題才能找出解決方式，否則永遠活在迷幻藥之下。

他直言，如果高雄市民對現況都很滿意，那保證陳100％當選，但若是對現況不滿意，這次選舉就會是五五波，相信年底鄉親會做出聰明的決定。

(中時 )

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